Evakuacija sarajevskega letališča zaradi lažne grožnje z bombo

Mednarodno letališče v Sarajevu so danes evakuirali zaradi grožnje z bombo. Vse potnike so evakuirali iz poslopja in začasno odpovedali vse polete. Z letališča so po varnostnem pregledu popoldne sporočili, da je bila grožnja lažna, poročajo mediji v BiH.

Po prejetem anonimnem klicu o domnevni eksplozivni napravi na mednarodnem letališču Sarajevo so pristojne službe izvedle vse potrebne ukrepe v skladi z varnostnimi protokoli. Pregledali so poslopje, v sodelovanju z varnostnimi službami pa zagotovili varnost vseh potnikov in zaposlenih.

Po podrobnem varnostnem pregledu so ugotovili, da je bila prijava o bombi lažna, so po poročanju sarajevskega časnika Dnevni avaz sporočili z letališča.

Številne lažne prijave o podtaknjenih bombah so v zadnjem času prejeli tudi na več šolah in poslopjih državnih in lokalnih organov v prestolnici BiH, zaradi česar je policija prejšnji teden pridržala pet mladoletnikov.