Med koncertom priljubljene glasbene skupine udaril ogromen cunami. Številni mrtvi. #foto #video

Watch Anak Krakatau volcano erupting in Indonesia. The volcano reportedly caused the tsunami that has killed at least 62 people pic.twitter.com/RTFhXMTbJG — TicToc by Bloomberg (@tictoc) December 23, 2018

Po navedbah oblasti bi cunami lahko sprožila neobičajno močna plima, ki je posledica luninih men, in podvodni plaz, ki naj bi ga sprožil vulkan. "Kombinacija je sprožila nenadni cunami, ki je prizadel obalo," je dejal tiskovni predstavnik indonezijske reševalne službe Sutopo Purwo Nugroho. Indonezijska geološka služba sicer potek dogodkov še preiskuje, piše STA.

Buildings are completely destroyed with some reduced to rubble by the tsunami in Indonesia's Banten province.



At least 62 are dead, 20 missing and near 600 are injured from Saturday's tsunami pic.twitter.com/oF40GJWZ5w — TicToc by Bloomberg (@tictoc) December 23, 2018

Poškodovanih je na stotine objektov. O mrtvih poročajo iz regij Pandeglang, Lampung in Serang. Predvidevajo, da bo število žrtev še naraslo, poroča BBC.

VIDEO: Damage caused by a tsunami, following a volcanic eruption, that killed 62 and injured hundreds as it slammed without warning into tourist beaches and coastal areas around Indonesia's Sunda Strait, sending panicked holidaymakers and residents fleeing pic.twitter.com/GNONCE7vlU — AFP news agency (@AFP) December 23, 2018

Cunami, za katerega oblasti niso izdale opozorila, je med drugim udaril v priljubljeno počitniško letovišče Tanjung Lesung na otoku Java. Udaril je tudi v šotor, v katerem je imela koncert priljubljena indonezijska glasbena skupina.