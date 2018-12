Indonezija: Uničujoč cunami zgolj zadnji v seriji naravnih nesreč

Katastrofalen cunami je zgolj zadnji v vrsti naravnih katastrof in drugih nesreč, ki so v letošnjem letu pretresle Indonezijo. V več potresih, ki so letos poleti prizadeli otok Lombok, je umrlo več kot 500 ljudi. V nesreči lesenega trajekta na kraterskem jezeru na Sumatri je sredi junija utonilo 164 ljudi. V strmoglavljenju letala družbe Lion Air je življenje oktobra izgubilo skoraj 200 ljudi.

Letošnje leto prebivalcem Indonezije glede na veliko število naravnih katastrof in drugih nesreč ter smrtnih žrtev ni bilo naklonjeno. Priljubljeni turistični otok Lombok je julija in avgusta streslo več potresov, v katerih je skupaj umrlo 563 ljudi. Ob potresu z magnitudo 6,4, ki je konec julija stresel Lombok, je več sto pohodnikov nasedlo ob vznožju ognjenika Rinjani.

Sumatra: V nesreči trajekta na kraterskem jezeru utonilo 164 ljudi

V nesreči trajekta, ki je julija potonil na poti od otoka Sulavezi do otoka Selayar, je umrlo več kot 30 ljudi. Do tragičnega dogodka je prišlo ravno na dan, ko so indonezijske oblasti prenehale z iskanjem 164 ljudi, ki so junija utonili v nesreči lesenega trajekta na kraterskem jezeru na otoku Sumatra.

Sulavezi: V potresu in cunamiju umrlo več kot dva tisoč ljudi

Potres z magnitudo 7,5 je septembra v bližini otoka Sulavezi sprožil tudi cunami, ki je opustošil večji del mesta Palu in njegove okolice. Prvemu potresu je sledilo kar 170 popotresnih sunkov, ki so pri iskanju preživelih in pogrešanih močno ovirali reševalce.

Indonezijski otok Sulavezi sta konec septembra prizadela potres in cunami. Foto: Reuters

V omenjeni naravni katastrofi je skupaj umrlo več kot dva tisoč ljudi, a bi lahko število vseh smrtnih žrtev po poročanju časnika The Guardian zraslo na pet tisoč.

V strmoglavljenju letala družbe Lion Air umrlo 189 ljudi

189 ljudi pa je v Indoneziji umrlo oktobra, ko je letalo boeing 737 MAX 8 letalske družbe Lion Air, ki je potovalo iz Džakarte v Pangkal Pinang, le nekaj minut po vzletu pri otoku Bangka Belitung strmoglavilo v morje. Preiskava je pokazala, da je imelo letalo težave z merilniki hitrosti že na prejšnjih poletih.