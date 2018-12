Indonezijski pevec: "Molite, da najdemo mojo ženo in člane naše skupine"

Med žrtvami cunamija, ki je prizadel Indonezijo, sta tudi član basist in menedžer priljubljene indonezijske glasbene skupine Seventeen. Pevec skupine, katere nastop v letovišču Tanjung Lesung so prekinili visoki valovi, je prek Instagrama sporočil, da so med pogrešanimi trije člani zasedbe pa tudi njegova žena, ki bi morala ravno danes praznovati svoj rojstni dan.

Glavni pevec indonezijske skupine Seventeen Riefian Fajarsyah je v ganljivem videoposnetku, ki ga je objavil na Instagramu, v solzah sporočil, da sta med smrtnimi žrtvami cunamija, ki je prizadel indonezijska otoka Java in Sumatra, tudi menedžer njihove skupine in basist.

Indonezijski pevec: "Prosim, molite, da jih najdemo"

"Rad bi samo povedal, da sta umrla tudi naš basist Bani in naš menedžer Oki Wijaya," je med ihtenjem izjavil Fajarsyah. Kot je poudaril, so trije člani zasedbe in njegova žena, ki ravno danes praznuje rojstni dan, še vedno pogrešani: "Prosim, molite, da najdemo mojo ženo in člane naše skupine."

Na Instagramu je Fajarsyah nato objavil tudi fotografijo, ki prikazuje njega in njegovo ženo med obiskom v Parizu. Ob tem je zapisal: "Danes je tvoj rojstni dan. Želim si, da bi se vrnila domov," je zapisal Fajarsyah, ki je bil ob udaru visokih valov lažje poškodovan.

Cunami udaril na koncertu skupine

Glasbena skupina Seventeen je po poročanju CNN igrala na koncertu, ko je prizorišče nenadoma začela zalivati voda. Visoki valovi so nenadoma preplavili oder in občinstvo.

Uničujoč cunami je območje Indonezije v okolici morske ožine Sunda med otokoma Java in Sumatra prizadel v soboto zvečer. Vzrok za nastanek cunamija še ni znan. Indonezijske oblasti predvidevajo, da bi bili visoki valovi lahko posledica podvodnih zemeljskih plazov in ognjeniške aktivnosti vulkana Krakatoa.