V Zagrebu so do sredine aprila zabeležili 29 odstotkov več prihodov in 19 odstotkov več prenočitev kot v enakem obdobju lani. Od tujih gostov so največ prenočitev ustvarili gosti iz Italije, Nemčije, ZDA, BiH in Srbije. V primerjavi z rekordnim letom 2019 so zabeležili za osem odstotkov manj prihodov, a za en odstotek več prenočitev.

V Zagrebu so od začetka leta do sredine aprila zabeležili 238.982 turističnih prihodov in 512.738 prenočitev, kar je največ v državi.

Gosti iz ZDA so od začetka leta do minulega tedna ustvarili 58 odstotkov več prihodov in 32 odstotkov več prenočitev kot v enakem obdobju lani, vse večje pa je znova tudi zanimanje gostov iz Južne Koreje in drugih azijskih držav, so sporočili s Turistične skupnosti mesta Zagreb (TZGZ).

Američani po številu prihodov peti, tretji po številu prenočitev

Ameriški gosti so bili od začetka leta do minulega tedna peti najštevilčnejši turisti v Zagrebu po številu prihodov in tretji po številu prenočitev. Azija se je od začetka leta po številu prihodov s 5.111 prihodi prebila na deseto mesto, po številu prenočitev pa ni med prvo deseterico, so pojasnili s TZGZ za hrvaški časnik Poslovni dnevnik.

Južnokorejci so marca ustvarili 1.231 prihodov, v aprilu pa so bili na devetem mestu po številu prenočitev med tujimi gosti. Pred pandemijo covid-19, leta 2019, je Hrvaško obiskalo več kot 400 tisoč turistov iz Južne Koreje, ki so ustvarili več kot 511 tisoč prenočitev. Za mesto Zagreb so bili gosti iz Južne Koreje drugi po številu tujih turistov.

Zagreb na voljo enako število ležišč v zasebnih namestitvah kot pred pandemijo

Zagreb ima v letošnji turistični sezoni na voljo enako število ležišč v zasebnih namestitvah kot pred pandemijo covid-19, deset odstotkov več ležišč v hotelih in za 25 odstotkov manj ležišč v mladinskih hotelih, kjer je njihovo število padlo z 2.400 na 1.800.

V hotelih so letos ustvarili 60-odstotkov skupnih prenočitev, v zasebnih namestitvah 32 odstotkov, v mladinskih hotelih pa sedem odstotkov.