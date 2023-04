Pred 1. majem: cene na Hrvaškem skokovito naraščajo

Med najbolj priljubljenimi prvomajskimi destinacijami Slovencev ostaja Hrvaška, cene pa skokovito naraščajo. Turistične namestitve so se podražile za okoli 20 odstotkov, višje so tudi cene v restavracijah.

Primer: lani je bilo treba v hotelu za enotedenske počitnice v standardni sobi za dve osebi s polpenzionom in pogledom na morje v Crikvenici odšteti 784 evrov, letos pa stane enak aranžma 1.015 evrov, torej dobrih 20 odstotkov več.

Matej Knaus, direktor Agencije Palma, komentira: "Obstajajo pa seveda tudi skrajnosti, kjer so cene bistveno višje, kot so bile lani. Razlogi za to so predvsem inflacija, dvig cen energentov in seveda uvedba evra."

"Evrske" podražitve

Klemen Hren, iz podjetja Avtokampi.si, pa takole ocenjuje razmere: "Tudi na Hrvaškem se je zgodilo, da je vsakdo malce povišal oziroma samo prilagodil ceno, da bo lepo videti v evrih, kar na koncu pomeni, da bo od tri do pet odstotkov višja. Tudi ljubitelji kampiranja se letos ne bodo mogli izogniti podražitvam," opozarja. "Predvsem to velja za bolj kakovostne kampe v Istri in na Kvarnerju, ki imajo štiri ali pet zvezdic. Rast cen v Dalmaciji je nižja."

Tako lahko rečemo, da bo družina z enim otrokom v glavni sezoni, torej julija in avgusta, plačala za nočitev od približno 35 do 50 evrov, v Istri od 60 do 70 evrov. "Za prvovrstno lokacijo, tik ob morju, se cene povzpnejo na 80 evrov in več. Ko govorimo o glavni turistični sezoni, ki velja nekje julija in avgusta."

Cene bodo zabeljene povsod po Sredozemlju

Za približno petino so letos dražje tudi cene najema mobilnih hišk, ki se gibljejo od 200 do 500 evrov na dan, ponekod tudi več. Cene drugod v Sredozemlju menda niso kaj dosti nižje. "Zelo podobne so kot na Hrvaškem," trdi Hren.

Na družbenih omrežjih so se pred dnevi pojavile tudi objave o visokih cenah v gostinstvu že v predsezoni. A kljub temu si naši sosedje obetajo uspešno sezono. "Povpraševanje absolutno ostaja enako visoko kot v preteklih letih ali je celo višje," opaža Knaus.

Veljko Ostojić, direktor hrvaškega turističnega združenja, je za hrvaške medije dejal, da če so kapacitete zapolnjene, bi se morali vprašati, ali cene niso še prenizke.