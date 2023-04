Namesto polnilnice le gradbišče: je bil res le slučaj?

Električni avtomobili postajajo vse številčnejši, kar pa bo vidno tudi ob prometnih konicah poletnih migracij proti turističnim središčem. Takrat se bomo spraševali o pomenu ustrezne polnilne infrastrukture, predvsem o številu priključkov, in ustrezni moč polnjenja. Večja, kot je moč, krajši je postanek in s tem tudi krajša morebitna čakalna vrsta. Pred po Evropi nastanejo ustrezni polnilni parki, nas prav gotovo čakajo tudi poletni zamaški − število električnih avtomobilov bo prehitelo razmah infrastrukture.

Aplikacija obljubljala prosto polnilnico na postajališču, ki je še gradbišče

Pred tedni sem z električnim avtomobilom potoval proti Karlovcu. Na avtocesti med Zagrebom in Jastrebarskim je bila v Petrolovi aplikaciji navedena ultra zmogljiva polnilnica. Vsa mesta so bila tudi prosta. Toda ob prihodu je sledilo bridko razočaranje. Ne le, da polnilnica ni delala, ampak je bilo tudi celotno postajališče še veliko gradbišče in tako tudi daleč od uporabnosti. To je sicer osamljeni primer, ki pa vendarle kaže na več pomanjkljivosti. Kot smo nekoč že zapisali, bo vsak kupec električnega avtomobila uspešnost sobivanja z njim ocenjeval po tistih najslabših izkušnjah. Pot na poletni dopust bo zagotovo eden resnejših preizkusov.

"Čeprav je bila polnilnica v sistemu za upravljanje s polnilnicami pravilno označena, je bila ta zaradi napake nepravilno prikazana v mobilni aplikaciji. Napaka je že v postopku odpravljanja. Po dosedanjih izkušnjah gre za osamljen primer, saj se vseskozi trudimo, da so informacije za uporabnike naše mobilne aplikacije vedno zanesljive in verodostojne," so nam v četrtek zatrdili pri Petrolu. Včeraj zvečer je polnilnica le izginila iz sistema.

V nedeljo bomo začeli z novim testom PRIMA. Na pot do Zadra bomo odpeljali 14 električnih avtomobilov. S tem bomo učinkovito simulirali tudi poletno gnečo voznikov električnih avtomobilov. Z enim se do Dalmacije danes ni več težava odpeljati, večji izziv je predvsem na evropskem vzhodu, ki še vedno ni za množično električno potovanje.

Pot je brezskrbna le za Tesline kupce

Vzhodni del Evrope je z zmogljivejšimi električnimi polnilnicami še dokaj slabo pokrit. Ionity je postavil polnilnice pri Zagrebu in Zadru, prav tako pri Budimpešti, to pa je za zdaj vzhodna meja njihove dosegljivosti in s tem lažjega potovanja za lastnike električnih vozil. Pri Tesli so svoje polnilnice razširili nekoliko dlje. Na poti proti Dalmaciji so v Karlovcu, Senju, pri Otočcu in nato še pri Zadru. Enako tudi pri Splitu in Dubrovniku. Vozniki njihovih avtomobilov bodo proti Dalmaciji potovali dokaj lahkotno, čeprav čakalne vrste kljub temu poleti niso izključene. Lastna polnilna infrastruktura, kjer ni potrebna aktivacija polnilnic, je še vedno ena ključnih prednosti Tesline avtomobilske zgodbe.

Med Bosiljevim in predorom Sveti Rok sedem hitrih polnilnic

Kaj pa ostali? Petrol za zdaj na poti proti Dalmaciji nudi nekaj svojih klasičnih polnilnic DC z močjo do 50 kilovatov, je pa v Sloveniji tako za domače kot tujce zelo uporabna njihova ultra zmogljiva polnilnica pri Novem mestu.

Ob hrvaški avtocesti je do Zadra nekaj bencinskih servisov z eno hitro polnilnico DC (50 kW), tiste zmogljivejše so za zdaj štiri (poleg Tesle in Ionity), in sicer na dveh avtocestnih lokacijah. Obe sta postavljeni med Bosiljevim in predorom Sveti Rok, omogočajo pa polnjenja z močjo do 175 kilovatov. Take polnilnice so ob odsotnosti Ionityja ključne za nemoteno daljše potovanje. Če odštejemo Tesline polnilnice, je med Bosiljevim in predorom Sveti Rok sedem hitrih polnilnic DC.

Ob tem velja omeniti pomembno uporabniško razliko med aplikacijo Petrola in hrvaškega Elena. Ta pri iskanju polnilnic ne omogoča filtra le tistim z močjo nad 50 kilovati, Petrolova pač.

Petrol: Glavna skrb bodo ultra zmogljive polnilnice

Petrol danes na Hrvaškem upravlja 83 električnih polnilnic, ki so večinoma v okolici Zagreba, v večjih mestih, kot so Slavonski Brod, Samobor in Križevci, na avtocestnih počivališčih ter v turističnih središčih (Pulj, Rovinj, Poreč, Buzet, Kaštela).

"Postavljanje e-polnilnic je v skladu s strategijo Petrola, v kateri smo si zastavili cilj, da bomo do leta 2025 v celotni skupini Petrol upravljali 1.575 e-polnilnic. Glavna osredotočenost Petrola bo na vzpostavitvi ustrezne ultra hitre polnilne infrastrukture na avtocestah (Slovenija in Hrvaška) ter hitre in običajne polnilne infrastrukture v večjih mestih po Sloveniji in na Hrvaškem ter pred trgovskimi centri. Prav tako pa ne izključujemo postopnega razvoja mreže v Srbiji," napovedujejo pri Petrolu.