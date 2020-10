Začelo se je: oči sveta uprte v masovni covid-19 eksperiment

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Slovaškem so v petek poročali o 3363 novih okužbah z novim koronavirusom. Skupno se je doslej na Slovaškem z virusom sars-cov-2 okužilo 55.091 oseb. Doslej je umrlo 212 bolnikov s covidom-19.

Na Slovaškem so v petek poročali o 3363 novih okužbah z novim koronavirusom. Skupno se je doslej na Slovaškem z virusom sars-cov-2 okužilo 55.091 oseb. Doslej je umrlo 212 bolnikov s covidom-19. Foto: Reuters

Pri testiranju bo na Slovaškem z okoli 5,4 milijona prebivalci sodelovalo približno 45.000 zdravstvenih delavcev, vojakov in policistov. Testi bodo potekali v okoli 5000 testnih centrih. Testiranje ni obvezno, vendar pa tistim, ki pri sebi ne bodo imeli negativnega izvidi, ko jih bo ustavila policija, grozi plačilo globe. Tisti, pri katerih bodo testi pozitivni, bodo morali nemudoma v 10 dnevno karanteno, poroča STA.

"Svet bo opazoval," je ob začetku tedna dejal premier Igor Matovič in poudaril, da bo ta ukrep rešil na stotine življenj. "To bo naša pot v svobodo," je še dejal in tako nakazal, da bi lahko omejili dosedanje ukrepe, ko bo testiranje končano, ali pa ukrepe zaostrili, če množično testiranje ne bo v celoti izvedeno. Vlada upa, da bodo množično testiranje končali v dveh dneh, nato pa drugi krog testiranja izvedli prihodnji konec tedna.

Pilotno testiranje je na Slovaškem potekalo minuli vikend. Takrat so ljudeh ponekod v vrstah čakali na testiranje do dve uri. Foto: Bojan Puhek

Slovaško združenje družinskih zdravnikov je vladni načrt množičnega testiranja kritiziralo kot slabo pripravljenega. Izpostavili so, da je zbiranje ljudi pred centri za testiranje v nasprotju s priporočili strokovnjakov za nalezljive bolezni o čim večji omejitvi stikov in mobilnosti ljudi.

Antigenski testi omogočajo hitri rezultate, ponekod v le nekaj minutah, vendar zanje menijo, da niso tako zanesljivi kot PCR testi, kjer je potrebno bris nosne votline poslati v laboratorijsko analizo.

Slovaška bo prva država, ki bo izvedla vsedržavno testiranje. Množična testiranja so sicer doslej potekala v nekaterih kitajskih mestih. Podobno množično testiranje so napovedale še nekatere druge evropske države, kot sta Luksemburg in Monako.