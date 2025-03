Za potovanje v Združeno kraljestvo po novem potrebna odobritev Eta

Sistem Eta, ki je podoben sistemu Esta v ZDA, je namenjen predhodni odobritvi potovanja za obiskovalce, ki za vstop v Veliko Britanijo ne potrebujejo vizuma.

Združeno kraljestvo ga postopoma uvaja od leta 2023. Sprva je veljal za Katar, nato za še pet zalivskih držav, januarja letos pa so ga razširili na približno 50 držav – od ZDA, Kanade in Avstralije do Argentine, Brazilije in Nove Zelandije in Japonske.

Od srede bo veljal še za državljane evropskih držav brez vizumske obveznosti, torej tudi vse države članice EU z izjemo Irske, katere državljani odobritve ne potrebujejo.

Dovoljenje velja največ pol leta

Eta omogoča bivanje v Združenem kraljestvu za največ šest mesecev, zlasti za turistična ali poslovna potovanja, obisk družine in prijateljev ali kratkoročni študij.

V primeru tranzita prek britanskega letališča je potrebna zgolj, če potnik prečka tudi mejno kontrolo. Tranzit brez prehoda prek nadzornih točk je sicer mogoč le na londonskem letališču Heathrow in letališču v Manchestru.

Znatna podražitev, plačilo le digitalno

Oddaja vloge za Eto trenutno stane deset funtov oz. približno 12 evrov, a se bo z 9. aprilom podražila na 16 funtov oziroma 19 evrov. Britanska vlada kot najhitrejši način oddaje priporoča mobilno aplikacijo UK ETA, je pa mogoča tudi prek spleta. Plačilo je prav tako možno samo digitalno.

V primeru skupinskih potovanj mora za Eto zaprositi vsaka oseba posebej. Prijavo je treba oddati pred potovanjem, kot navaja spletna stran britanske vlade, pa je mogoče odpotovati v Združeno kraljestvo tudi med čakanjem na odločitev.

V vlogi je treba navesti osebne in kontaktne podatke, naložiti svojo fotografijo ter fotografijo potne listine in odgovoriti na nekaj vprašanj. Podrobnosti glede potovanja ne bo treba navajati.

Potrditev v treh delovnih dneh

Odločitev naj bi prosilec prek elektronske pošte prejel v treh delovnih dneh, večinoma pa že prej. Eta velja dve leti in je digitalno povezana s potnim listom. Vlogo je mogoče oddati tudi v imenu druge osebe.

Tisti, ki bodo v Združeno kraljestvo potovali zaradi dela ali študija, bodo tudi v prihodnje morali zaprositi za ustrezno vstopno dovoljenje ali vizum.

Obeta se tudi podoben sistem za potovanja v schengensko območje za potnike brez vizumske obveznosti, imenovan Etias, a je EU njegovo uveljavitev nazadnje zamaknila na zadnje četrtletje prihodnjega leta.