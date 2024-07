Za posledicami napada v Angliji umrla še ena deklica

Britanska policija je danes sporočila, da je zaradi posledic ponedeljkovega napada z nožem v Southportu ponoči umrla devetletna deklica, ki je kljub zdravljenju niso rešili. Gre za tretjo smrtno žrtev, potem ko sta v napadu v ponedeljek umrli šestletnica in sedemletnica.

Sedemnajstletni napadalec skupno zabodel enajst otrok

Skupno je 17-letni napadalec zabodel 11 otrok in dva odrasla, ki sta otroke skušala zaščititi med napadom. Oba sta še vedno v kritičnem stanju, enako velja za pet otrok, ki jih zdravijo v pediatrični bolnišnici Alder Hey v Liverpoolu.

Žrtve napada so bili otroci, stari od šest do enajst let. Foto: Reuters

Sedemnajstletnik iz Cardiffa v Walesu, kjer se je rodil staršema iz Ruande, se je na območje Southporta preselil pred desetimi leti. Motiv za napad za zdaj še ni znan, policija ga trenutno zaslišuje. Do zdaj so potrdili le, da je osumljen umora.

Na kraju, kjer se je zgodil napad, so številni položili cvetje in sveče

Žrtve napada so bili otroci, stari od šest do enajst let, ki so se v Southportu udeležili počitniške tematske delavnice joge in plesa. V obmorskem mestu na severozahodu Anglije danes žalujejo, zaprte so številne trgovine in gostilne. Na kraju, kjer se je zgodil napad, so številni položili sveče in cvetje, med njimi tudi notranja ministrica Yvette Cooper.

Ob tem je napad označila za nepredstavljivi dogodek, ki je najhujša mora vsakega starša, poroča BBC. Novinarjem je dejala še, da se vlada zaveda zaskrbljenosti zaradi kriminala in napadov z noži po vsej državi ter da bo premier Keir Starmer to naslovil kot svojo moralno misijo.