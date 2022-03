Z ruskega trga se umikata McDonald's in Coca-Cola

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ekipa z univerze Yale, ki spremlja poslovanje tujih podjetij v Rusiji, je sporočila, da se jih je iz Rusije po invaziji na Ukrajino umaknilo okoli 250. Bojkot so povezali z velikim umikom korporacij iz Južne Afrike v osemdesetih letih prejšnjega stoletja v obdobju apartheida.

Ameriški McDonald's bo v Rusiji začasno zaprl vseh svojih 850 restavracij. "Ne moremo ignorirati nepotrebnega trpljenja ljudi v Ukrajini," so odločitev utemeljili v podjetju. McDonald's je tako zadnje v nizu podjetij, ki Rusiji po invaziji na Ukrajino obračajo hrbet. Poslovanje v Rusiji ustavlja tudi Coca-Cola.

Multinacionalke se v zadnjem tednu zaradi vojne v Ukrajini pospešeno umikajo z ruskega trga. Za potezo so se že odločile številne ameriške družbe, od tehnološkega velikana Apple do ameriške tekstilne družbe Levi's, nekatere pa kljub tveganju izgube dobrega imena ostajajo v Rusiji.

Pritisk na podjetja je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP vse večji. Med tistimi, ki se niso takoj odločila za ustavitev poslovanja v Rusiji, sta bila Pepsi in McDonald's, zaradi česar so se po družbenih omrežjih hitro razširili pozivi k bojkotu njunih izdelkov.

Več strokovnjakov je v pogovoru za AFP menilo, da imajo nekatera podjetja morda upravičene zadržke do umika z ruskega trga. Opozorili so predvsem na družbe, ki v Rusiji proizvajajo na primer nepogrešljive farmacevtske sestavine.

A kot je poudaril profesor poslovne etike na univerzi Indiana Tim Fort, morajo podjetja izbrati, na čigavi strani so. "In zame odločitev ne bi smela biti zelo težka glede na rusko kršenje človekovih in drugih pravic ter zakonov," je dejal.

Menil je tudi, da znana podjetja, kot je McDonald's, lahko močno vplivajo na ljudi v Rusiji, kjer je dostop do informacij omejen. "Rusi seveda lahko preživijo brez big maca, a se jim lahko porodi vprašanje, kaj se dogaja, zakaj so McDonald'sove restavracije zaprte," je dejal in dodal, da je ob tem umik s trga močno sporočilo.

Profesor na univerzi v Minnesoti Richard Painter je dodal, da morajo podjetja razmisliti o tem, katero sporočilo želijo poudariti. Po njegovem mnenju je ključno sporočilo, da Rusija ne more napadati Ukrajine, istočasno pa biti del mednarodnega gospodarstva.

Brian Berkey, ki na univerzi v Pensilvaniji uči korporativno etiko, pa je dejal, da bodo pritisku k umiku sčasoma podlegla tudi tista podjetja, ki se za zdaj še upirajo.