V Zagrebu policisti še vedno preiskujejo ozadje dogodka, v katerem so okoli tretje ure ponoči v naselju Ravnice z eksplozivom razstrelili bankomat. Za storilci za zdaj ni nobenih sledi.

"Okoli 3. ure in 10 minut so na območju Maksimirja, v Ulici Slavoljuba Bulvana, z neznano eksplozivno napravo poškodovali bankomat," so sporočili z zagrebške policije.

Informacij o prijetju oseb po poročanju hrvaških medijev ni, zato se zdi, da so storilci na begu. Prav tako za zdaj ni informacij, koliko denarja je bilo v bankomatu in ali so storilci kaj gotovine tudi ukradli.

Ogled kraja dogodka še poteka, tudi kriminalistična preiskava še traja, so še navedli pri policiji.