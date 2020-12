Z ukradeno bančno kartico na bankomatih dvigoval denar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti Policijske postaje Kamnik obravnavajo kaznivo dejanje velike tatvine. Do zdaj neznani osumljenec je letos septembra v Domžalah odtujil bančno kartico in nato na več lokacijah poskusil opraviti dvig gotovine, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti prosijo vse, ki bi imeli informacije o osumljencu ali kaznivem dejanju, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo, pokličejo na Policijsko postajo Kamnik na (01) 830 31 80, na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

Foto: PU Ljubljana