Z domiselno potezo preprečil panično kupovanje toaletnega papirja #video

Da to niso samo zgodbice iz Avstralije, dokazujejo številni videi. Na lastne oči sta to videli tudi slovenski vrhunski kajakašici na mirnih vodah Anja Osterman in Špela Ponomarenko Janić. Prva nam je pred kratkim zaupala svojo izkušnjo, Ponomarenko Janićeva pa je v zadnjem pogovoru razkrila, da se toaletni papir v "deželi tam spodaj" prodaja kot suho zlato. Ljudje so si tudi na družbenih omrežjih sporočali, kje je mogoče kupiti toaletni papir.

"Ne bodite pohlepni, mislite tudi na druge ljudi"

Lastnik ene izmed prodajaln se je spomnil zelo domiselnega načina, kako kupce odvrniti od nerazumljivega in paničnega nakupovanja toaletnega papirja. Za drugi paket je postavil visoko ceno.

Hazem Sedda, lastnik trgovine Conference Redfern v Sydneyju v Avstraliji, kupcem za prvi paket zaračuna 3,5 avstralskega dolarja (1,94 evra), za dva paketa pa je cena 99 dolarjev (56 evrov). Ob ceniku je svojim strankam napisal tudi sporočilo: "Ne bodite pohlepni, mislite tudi na druge ljudi."

Foto: Instagram

Sedda je pred tem celo brezplačno ponujal toaletni papir za tiste, ki ga potrebujejo, ob tem pa postavil znak, da lahko vzamejo le en zavitek. A ker se kupci niso držali tega pravila, se je moral spomniti nove strategije, ki je očitno zalegla.

"Odkar sem postavil znak, da je cena za dva paketa 56 evrov, vzamejo samo enega. Nihče ni prišel z dvema," je za Daily Mail Australia povedal omenjeni trgovec. Na svojem profilu na Instagramu je zapisal, da je toaletnega papirja dovolj za vse in da se trudijo, da imajo dovolj zalog.

Pozival tudi avstralski predsednik vlade: Foto: Metka Prezelj

Scott Morrison, predsednik avstralske vlade, je že pred dnevi prebivalce Avstralije pozval, naj nehajo panično kupovati stvari in naj si zaradi koronavirusa ne delajo nepotrebnih zalog. "Ne morem biti bolj odkrit do vas. Nehajte," je izjavil Morrison.

Na Danskem za dve steklenički razkužila več kot sto evrov

Avstralski trgovec pa ni edini, ki se je spomnil česa takšnega. S podobnimi težavami so se ubadali tudi na Danskem. Na začetku meseca so bile na družbenem omrežju objavljene fotografije iz neke trgovine, kjer so ljudje množično kupovali razkužilo za roke. Tam je bil ukrep še bolj radikalen. Za eno stekleničko so kupci odšteli 70 centov, medtem ko je cena za dve steklenički poskočila na več kot 100 evrov.