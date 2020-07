V Mehiki več kot 30.000 mrtvih, WHO potrdila največje dnevno povečanje okužb

WHO sporoča, da so v svetu v zadnjem dnevu zabeležili rekordno število novih okužb z novim koronavirusom od razglasitve pandemije.

WHO sporoča, da so v svetu v zadnjem dnevu zabeležili rekordno število novih okužb z novim koronavirusom od razglasitve pandemije. Foto: Reuters

V Mehiki, kjer se je z novim koronavirusom doslej okužilo 250.000 ljudi, je v soboto število mrtvih zaradi covida-19 preseglo 30.000, s tem pa je ta država postala peta najbolj prizadeta v pandemiji po številu smrti. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je sporočila, da so v svetu v zadnjem dnevu zabeležili rekordno število novih okužb, poroča STA.

Število na novo okuženih se je v Mehiki soboto na dnevni ravni povečalo za 6.914, kar je rekordno dnevno povečanje. V Mehiki so doslej potrdili 252.165 primerov okužbe.

"Do danes je umrlo 30.366 ljudi, ki so bili pozitivni na covid-19," je potrdil direktor oddelka za epidemiologijo na mehiškem zdravstvenem ministrstvu Jose Luis Alomia.

Država s 127 milijoni prebivalcev je že preteklo sredo po številu umrlih zaradi covida-19 prehitela Španijo, zdaj pa tudi Francijo.

Konec maja so zdravstvene oblasti v Mehiki napovedale, da bi se lahko, če ne bodo sprejeti ukrepi za zajezitev širjenja virusa, število smrtnih žrtev v državi povzpelo na približno 30.000. Najhuje prizadeta je prestolnica, vendar so tamkajšnje oblasti kljub temu v začetku julija začele rahljati ukrepe in odpirati gospodarstvo.

V Braziliji so v soboto potrdili 37.923 novih primerov okužbe in več kot tisoč mrtvih v enem dnevu. V tej državi se je od začetka pandemije okužilo več kot 1,5 milijona ljudi, po uradnih podatkih pa jih je umrlo 64.265.

Najbolj prizadeta država na svetu v pandemiji so ZDA, sledijo ji Brazilija, kjer so zabeležili skoraj 38.000 novih okužb in se virus še naprej hitro širi, ter Velika Britanija, Italija in Mehika.

V Mehiki se je stanje precej poslabšalo. Foto: Reuters

Zaradi covid-19 je doslej umrlo več kot pol milijona ljudi

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v soboto sporočila, da so v svetu v zadnjem dnevu zabeležili rekordno število novih okužb z novim koronavirusom od razglasitve pandemije. Potrdili so 212.326 novih primerov, in sicer največ v ZDA, Braziliji in Indiji, poroča STA.

Zaradi novega koronavirusa je doslej umrlo več kot pol milijona ljudi, in sicer 523.000, potrjenih primerov covida-19 v svetu pa je skoraj 11 milijonov, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Od tega so skoraj polovico novih primerov okužb potrdili v ZDA in Braziliji, kjer so zabeležili 53.213 oziroma 48.105 okužb.

Pred tem je WHO zabeležila največji dnevni porast okužb 28. junija, ko so jih potrdili pri 189.077 osebah.

WHO je tudi sporočila, da ustavlja raziskave, s katerimi so hospitalizirane paciente s covidom-19 zdravili z antimalarikom hidroksiklorokinom v kombinaciji z zdravilom, s katerimi zdravijo obolele z virusom hiv, lopinavirom/ritonavirom, potem ko je bilo potrjeno, da nista uspela znižati smrtnosti pri pacientih.

Vmesne raziskave kažejo, da hidroksiklorokin in lopinavir/ritonavir prispevata malo ali nič k zmanjšanju smrtnosti hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 v primerjavi s standardno oskrbo, je v izjavi zapisala WHO.

Preberite tudi: