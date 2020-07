Španija odredila karanteno. V Avstriji spet več kot 100 novih primerov.

V Indiji so v zadnjih 24 urah zabeležili rekordnih 22.771 okužb z novim koronavirusom, skupno doslej 648.315. Zaradi covida-19 je v državi umrlo 442 ljudi, skupno 18.655.

Trenutno je v Indiji 235.433 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom. Doslej je okrevalo 394.226 bolnikov s covidom-19.

Po številu okužb je Indija četrta država na svetu, za ZDA, Brazilijo in Rusijo. Po predvidevanjih bi lahko že v nedeljo prehitela Rusijo, kjer so do zdaj potrdili 666.941 okužb z novim koronavirusom.

Indija, ki je zaradi pandemije covida-19 25. marca uvedla ene od najstrožjih ukrepov na svetu, je sredi maja začela te ukrepe rahljati. Takrat so spet zagnali domači letalski in železniški promet ter odprli urade in tržnice.

Na nekaterih območjih, vključno z Mumbajem, so zaradi najnovejšega porasta okužb spet uvedli karanteno in druge ukrepe za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom. V prestolnici New Delhi, ki je eno od žarišče okužb, strogi ukrepi veljajo za več kot 250 območij, piše STA.