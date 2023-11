Znan je po proruskih in nacionalističnih izjavah, ki so pogosto povzročile diplomatska trenja s sosedami Srbije. V Sloveniji je znan tudi po spornem odzivu na poziv takratnega slovenskega predsednika Boruta Pahorja Srbiji, naj opusti idejo t. i. srbskega sveta in se začne aktivneje približevati EU. Vulin je dejal, da zaradi srbskega sveta ni umrl nihče, zaradi slovenske samoodločbe za odcepitev pa naj bi se začela državljanska vojna.

Aleksander Vulin je danes odstopil s položaja direktorja srbske varnostno-obveščevalne agencije Bia. "ZDA in Evropska unija zahtevajo mojo glavo kot predpogoj, da ne uvedejo sankcij proti Srbiji," je sporočil in dodal, da ne bo dovolil, da bi bil povod za izsiljevanje in pritiske na Srbijo in srbski svet. Zato nepreklicno odstopa s položaja.

Proruski nekdanji notranji in obrambni minister, ki je blizu srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću, je direktor Bia od 1. decembra lani. ZDA so julija letos proti njemu uvedle sankcije zaradi domnevne korupcije in vpletenosti v trgovino z mamili ter povezav z Rusijo.

Sankcije je danes označil za dokaz svoje vztrajne borbe za enotnost Srbov. Če bi sankcije uvedli proti Srbiji zaradi njegovega nadaljnjega vodenja Bie, bi to bil dokaz njegove sebičnosti, je dodal. Meni, da se z njegovim odstopom politika ZDA in EU do Srbije ne bo spremenila, bo pa upočasnila nove zahteve in izsiljevanja, poroča srbski portal televizije N1.

Vulin: Sankcij Rusiji niso dobili, srbskega priznanja Kosova niso dobili, dobili pa so eno srbsko glavo

"Sankcij Rusiji niso dobili, srbskega priznanja Kosova niso dobili, dobili pa so eno srbsko glavo," je še zapisal Vulin v sporočilu za javnost ter zatrdil, da ZDA in EU od Srbije zahtevajo, "naj prizna Kosovo in zapusti Republiko Srbsko, in grozijo, da bi z uvedbo sankcij Rusiji prenehala biti suverena država".

Njegov odstop so sicer zahtevali udeleženci protestov proti nasilju v Srbiji po dveh smrtonosnih strelskih napadih.

Do imenovanja na čelo Bie je bil Vulin dve leti srbski notranji minister, pred tem obrambni minister, še prej pa direktor vladnega urada za Kosovo.

Znan po proruskih in nacionalističnih izjavah

Znan je po proruskih in nacionalističnih izjavah, ki so pogosto povzročile diplomatska trenja s sosedami Srbije. V Sloveniji je znan tudi po spornem odzivu na poziv takratnega slovenskega predsednika Boruta Pahorja Srbiji, naj opusti idejo t. i. srbskega sveta in se začne aktivneje približevati EU. Vulin je dejal, da zaradi srbskega sveta ni umrl nihče, zaradi slovenske samoodločbe za odcepitev pa naj bi se začela državljanska vojna.

Vulin, ki brezpogojno podpira Vučića, zagovarja idejo o oblikovanju srbskega sveta Srbov, ki živijo v različnih državah. Kritiki te zamisli poudarjajo, da se zdi, da je v skladu z zamislijo Moskve o ruskem svetu.

Vulin je tudi eden redkih evropskih politikov, ki so obiskali Moskvo po začetku ruske invazije na Ukrajino februarja lani.

Srbija, ki je v Združenih narodih obsodila rusko invazijo na Ukrajino, se noče pridružiti sankcijam, ki jih je Evropska unija uvedla proti Rusiji, čeprav je kandidatka za članstvo v EU. Z Rusijo ima namreč tesne odnose in je od nje skoraj v celoti odvisna pri oskrbi s plinom. Poleg tega lahko Beograd računa na podporo Rusije v Varnostnem svetu ZN glede Kosova, katerega neodvisnosti ne priznava.