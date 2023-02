Vučić napovedal velika vlaganja v srbsko vojsko in obrambno industrijo

Srbija bo v prihodnjih dveh letih namenila dodatnih 700 milijonov evrov za razvoj vojaške industrije in krepitev srbske vojske, je po poročanju srbskih medijev napovedal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Dodal je, da se srbska vlada s Francozi pogaja tudi o nakupu vojaških letal rafal, vrednih do tri milijarde evrov.

Aleksander Vučić je napovedal, da bo Srbija letos in prihodnje leto od domače vojaške industrije kupila 200 oklepnih vozil in drugih vojaških sredstev za srbsko vojsko.

Nakup oklepnih vozil bo državo stal okoli 300 milijonov evrov, dodatnih sto milijonov evrov pa bodo vložili v domačo vojaško industrijo, da bi spodbudili okrevanje, inovacije ter uvajanje sodobne tehnologije in robotov v vojsko, je po pisanju srbskega časnika Novosti v ponedeljek napovedal Vučič na sejmu vojaške industrije Idex v Abu Dabiju.

Srbija bo v vojsko in vojaško industrijo do konca leta vložila skupno okoli 700 milijonov evrov. Od tega bodo 200 milijonov evrov namenili tudi za nakup letalnikov, ki bodo v Srbijo prispeli do konca leta.

Tri milijarde evrov za letala

Vučić je še dejal, da se srbska vlada že pogaja s francosko letalsko družbo Dassault Aviation o nakupu vojaških letal rafal. Nakup rafalov bo po njegovi oceni največja vojaška naložba države, ki bo znašala do tri milijarde evrov.

Srbski predsednik je izpostavil, da mora Srbija imeti močno vojsko, ker bi v nasprotnem primeru "v treh dneh izginila kot država". Ocenil je, da se je začela svetovna tekma v oboroževanju, v prihodnjih dneh pa pričakuje razvoj konflikta v Ukrajini v negativno smer.

Vučić vabi mlade v posebne enote

"Vsi so razumeli, da je v igri nekaj velikega, in se pripravljajo, zato moramo obvarovati svojo državo," je poudaril in pozval mlade, naj se prijavijo v posebne enote srbske vojske.

Vučić je že januarja napovedal okrepitev posebnih enot srbske vojske s 1.500 pripadnikov na pet tisoč. Osnovne plače v vojski bodo po njegovih besedah znašale dva tisoč evrov, z nadurami in bonusi pa tudi do tri tisoč evrov.

Tudi Slovenci na sejmu Idex v Abu Dabiju

Sejem Idex poteka vsako drugo leto od leta 1993, na njem pa predstavljajo najnovejše svetovne dosežke, inovacije in trende na področju oborožitve in vojaške tehnike kopenske vojske, letalstva, protizračne obrambe in mornarice. Na njem se pod okriljem javne agencije Spirit letos predstavljajo tudi sedem slovenskih podjetij in dve instituciji.