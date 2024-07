Vrh Nata: Zelenski bo dobil letala F-16

Članice Nata so Ukrajini začele dobavljati vojaška letala F-16, je ob robu vrha zavezništva v Washingtonu povedal ameriški državni sekretar Antony Blinken. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je potezo pozdravil, Norveška pa je napovedala, da bo Ukrajini prav tako še letos dobavila omenjena letala. "Medtem ko govorimo, je dobava letal F-16 Ukrajini v teku, in sicer iz Danske in Nizozemske," je dejal Blinken.

Dodal je, da bodo letala letos poleti letela po ukrajinskem nebu, da se bo lahko Ukrajina še naprej učinkovito branila pred rusko agresijo.

Kaj Zahod s tem sporoča Putinu?

Poudaril je, da Zahod s tem sporočilo pošilja tudi ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. "Če bo vztrajal, se bo škoda za Rusijo in njene interese samo še bolj poglabljala," je poudaril ameriški zunanji minister.

Vladimir Zelenski je v odzivu na družbenih omrežjih zapisal, da bo dobava F-16 pripomogla k hitrejšemu koncu vojne. "Letala F-16 približujejo pravičen in trajen mir." Zahodne države sicer praktično od začetka ruske agresije pred več kot dvema letoma poziva k dobavi sodobnih bojnih letal.

Ameriški zunanji minister Antony Blinker (na fotografiji desno) je dejal, da bodo se bo lahko Ukrajina z letali F-16 še naprej učinkovito branila pred rusko agresijo. Foto: Reuters

Rusi jih imajo 300

Ameriški predsednik Joe Biden je avgusta lani zavezniškim državam dal zeleno luč za dobavo v ZDA izdelanih letal Ukrajini, zdaj pa so jih začele tudi dobavljati. Gre za deset ali dvajset letal, kar pa po oceni Zelenskega ne bo zadostovalo. "Tudi če jih bo 50, to še ni nič. Rusi jih imajo 300," je izpostavil ukrajinski predsednik in ocenil, da dokler Ukrajina ne bo imela vsaj 128 bojnih letal, na nebu ne bo mogla konkurirati Rusiji, poročajo tuje tiskovne agencije.

Nadaljnja vojaška pomoč Ukrajini je sicer ena od osrednjih tem tridnevnega zasedanja voditeljev članic zveze Nato, ki ga v ameriški prestolnici gosti Biden. Že pred začetkom vrha je več članic napovedalo tudi dobavo sistemov zračne obrambe Kijevu.

Tudi Skandinavci jih bodo dostavili

Za dobavo letal F-16 Ukrajini se je odločila tudi Norveška, kar je premier skandinavske države Jonas Gahr Store napovedal že avgusta lani med obiskom v Kijevu. V Washingtonu je sporočil, da bodo z dobavami začeli še letos. "V kombinaciji s sistemi zračne obrambe bodo bojna letala ključnega pomena za obrambo Ukrajincev pred ruskimi zračnimi napadi," je dodal.

"Nobenega dvoma ni, da je Ukrajina na poti v Nato. Nenazadnje ta proces traja že več kot desetletje. Vprašanje ni ali, vprašanje je kdaj," je na vrhu zveze NATO dejal predsednik vlade Robert Golob. Foto: Reuters