Šarec: Slovenija se drži svojih zavez glede porabe za obrambo

Minister za obrambo Marjan Šarec je pred začetkom vrha zveze Nato v Washingtonu zavrnil namige, da Slovenija ne izpolnjuje svojih zavez glede porabe za obrambo, in je slovenskim dopisnikom zagotovil, da se poraba za obrambo povečuje, cilj dveh odstotkov BDP na leto pa bo dosežen do leta 2030.

"Naša vlada je resno pristopila k tej temi in smo spremenili strateške dokumente," je dejal Šarec in razložil, da bi po prejšnjih načrtih dva odstotka porabe dosegli šele do leta 2035, zdaj pa so to prestavili na leto 2030. Zagotovil je, da izdatki za obrambo naraščajo.

"Zveza Nato to pozna, pozna naša prizadevanja, ve, da obstaja politična volja, in če se bo proračun v prihodnjih letih še naprej višal, kot se zdaj, bomo ta cilj tudi dosegli," je zagotovil.

Slovenija je sicer pri repu med 32 članicami zveze Nato glede obrambnih izdatkov in ne dosega dveh odstotkov. Nekatere države, med njimi Poljska, pa predlagajo, da bi se višino obrambnih izdatkov povečalo na tri odstotke. "Poljska dosega že štiri odstotke, baltske (države) tri in pol. Zagotovo imajo podlago za to tako v svoji zgodovini kot v sedanjem položaju. So na meji spopada in zadeve vidijo drugače kot mi v Sloveniji," je dejal Šarec.

Šarec: Vojska je tako močna, kolikor vanjo vlagaš

"Jaz ves čas opozarjam, da je treba zaveze spoštovati. Ta vlada je pokazala voljo, resolucija je bila sprejeta v državnem zboru, potem tudi srednjeročni program o opremljanju," je dejal Šarec in dodal, da je vojska zdaj v fazi posodobitve.

Pri tem je spomnil, da so bili leta 2016 na voljo za investicije trije milijoni evrov, danes pa 250 milijonov evrov. "Vojska je tako močna, kolikor vanjo vlagaš. Slovenska vojska je izjemno močna na misijah. Mi namenjamo pet odstotkov naših vojakov misijam. Drugače pa se vojska pospešeno modernizira," je dejal Šarec in omenil nakup protizračnega sistema obrambe, vlaganje v raziskave in razvoj, nakupe helikopterjev in dodatnega transportnega letala.

Glede vojne v Ukrajini je minister dejal, da je Rusijo treba ustaviti, kar potrjujejo zadnji napadi na civilne cilje.

"Slovenija pomaga že ves čas tako z vojaško kot tudi humanitarno pomočjo. Zagotovo bo prišel tudi čas, ko se bo treba začeti pogovarjati tudi o miru. Vendar se moramo pogovarjati o pravičnem miru," je dejal in izrazil razumevanje za Ukrajince, ki ne morejo kar sprejeti izgubo dela ozemlja.

"Vemo, kdo je agresor"

"Navsezadnje vemo, kdo je agresor," je dodal minister.

Ukrajina ima po njegovih besedah odprta vrata za članstvo v zvezi Nato, vendar ne, dokler je v vojni.

Minister Šarec je pred pogovorom s slovenskimi dopisniki obiskal vojaško pokopališče Arlington, kasneje pa se je udeležil poslovnega foruma zveze Nato na vrhu ob 75. obletnici zavezništva, ki se ga udeležujejo tudi premier Robert Golob, ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon in nekdanji obrambni minister Matej Tonin v okviru parlamentarne skupščine zveze Nato.