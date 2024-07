Voditelji držav članic Nata so v sredo sprejeli zavezo k okrepitvi proizvodnih zmogljivosti obrambne industrije v zavezniških državah. Zavezali so se, da bodo povečali sodelovanje pri vlaganju v obrambno industrijo.

"Čezatlantsko sodelovanje na področju obrambne industrije je ključnega pomena za Natovo odvračanje in obrambo. Naša obrambna industrija nam omogoča opremo, ki jo potrebujemo za boj, povečevanje tehnološke prednosti, igra pa tudi pomembno vlogo pri izboljšanju pripravljenosti in interoperabilnosti naših sil," so voditelji, med njimi premier Robert Golob, zapisali v zavezi o okrepitvi zmogljivosti Natove obrambne industrije.

Zaveza o okrepitvi obrambne industrije

Zavezali so se k okrepitvi obrambne industrije po vsem zavezništvu, med drugim z zmanjšanjem ovir pri medsebojnem trgovanju in naložbah. Napovedali so tudi bolj sistematičen pristop k razvoju obrambne industrije, tako nameravajo pripraviti nacionalne načrte in strategije, ki jih bodo članice delile med seboj. S tem bo njihovo delovanje bolj usklajeno, še piše v izjavi. Prav tako nameravajo povečati število obsežnih večnacionalnih naročil vojaške opreme.

Nato si bo glede na izjavo voditeljev prizadeval tudi za okrepitev sodelovanja z Ukrajino, pa tudi s partnerji, med drugim z EU, Avstralijo, Japonsko, Novo Zelandijo in Južno Korejo.

Stoltenberg optimističen o prihodnosti Nata

Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je sicer po sredinem delu zasedanja voditeljev znova poudaril, da so evropske članice zavezništva in Kanada v zadnjih letih močno povečale izdatke za obrambo. Tako jih bo letos kar 23 od 32 za obrambo namenilo najmanj dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). Zaradi novembrskih volitev v ZDA in 75. obletnice Nata, ki jo obeležujejo z vrhom v Washingtonu, je izrazil prepričanje, da bo zavezništvo obstalo.

"Vanj je treba ves čas vlagati, vendar pa se je izkazalo za zelo zanesljivega. To zavezništvo je namreč v interesu vseh, to velja tudi za ZDA," je povedal. Meni, da bodo ZDA ne glede na to, kdo bo zmagal na volitvah, ostale trdna zaveznica.