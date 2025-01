To je sledilo "zgodovinskemu" dogovoru: novi napadi

Pogajalci v Katarju, ki so posredovali v pogajanjih med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, so včeraj dosegli dogovor o prekinitvi ognja v Gazi ter izmenjavi izraelskih talcev in palestinskih zapornikov. Dogovor bo začel veljati v nedeljo, pred uveljavitvijo pa ga morajo potrditi še izraelske oblasti. Izraelski premier Benjamin Netanjahu sicer pravi, da nekaj točk ostaja nerazrešenih. Hamas je dogovor označil za zmago nad Izraelom. Izraelske sile pa nadaljujejo napade na Gazo.

Glavne novice dneva:



7.06 Izrael po dogovoru o prekinitvi ognja nadaljuje napade na Gazo

6.43 Varnostni svet ZN namerava potrditi dogovor med Izraelom in Hamasom

0.30 Izrael bo predvidoma potrdil dogovor o prekinitvi ognja v Gazi

0.00 Netanjahu z zahvalo ZDA za dogovor o izpustitvi izraelskih talcev

Izraelske sile po sredinem dogovoru s Hamasom o prekinitvi ognja nadaljujejo napade na Gazo. Medtem ko so Palestinci proslavljali dogovor, je bilo v obstreljevanju v sredo zvečer v Gazi ubitih 32 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Napadi so se danes zjutraj nadaljevali. Uničenih je več stavb v Rafi, Nusejratu in na severu Gaze.

Izraelska vojska napadov še ni potrdila, prav tako še ni poročil o morebitnih napadih Hamasa po razglasitvi dogovora o prekinitvi ognja in izpustitvi nekaterih talcev, poroča tiskovna agencija Reuters.

Palestinski uradnik blizu pogajanjem je povedal, da so posredniki v Dohi poskušali prepričati obe strani, da pred začetkom veljavnosti dogovora prekineta sovražnosti.

Dogovor, ki so ga pogajalci Izraela in Hamasa ob posredovanju ZDA, Egipta in Katarja dosegli v sredo zvečer v Dohi, bo začel veljati v nedeljo. Pred tem bo o dogovoru danes dopoldne glasoval izraelski varnostni kabinet, nato ga mora pred uveljavitvijo potrditi še vlada.

Slovenski veleposlanik pri ZN Samuel Žbogar je v sredo pozdravil dogovor o premirju in izpustitvi talcev med Izraelom in Hamasom ter napovedal, da bo Varnostni svet ZN v prihodnjih dneh sprejel resolucijo, s katero bo ta dogovor potrdil. To bi se lahko zgodilo že do konca tega tedna.

"To je pozitiven korak, na katerega smo dolgo čakali. Mislim, da je to začetek konca trpljenja Palestincev in talcev," je o dogovoru v izjavi za javnost dejal Žbogar in napovedal, da se težko delo šele začenja.

"Pred nami je namreč ogromen projekt poskrbeti za dva milijona ranjenih, bolnih, pohabljenih, premraženih, sestradanih, travmatiziranih Palestincev. In seveda potem tudi pridejo vsa ta vprašanja zagotavljanja javnega miru in reda v Gazi, vprašanja upravljanja Gaze, organiziranja šolstva, organiziranja zdravstva ter celotne obnove popolnoma porušene Gaze," je dejal.

Žbogar sicer meni, da je do začetka političnega procesa, ki bi vodil do varnega Izraela in samostojne Palestine še zelo daleč.

"Varnostni svet in celotna mednarodna skupnost že leta govorita o rešitvi dveh držav. Celoten proces bo maraton. Trenutno se ukvarjamo s prvimi koraki. Vsak maraton se začne s prvimi koraki. To je, kot sem rekel, oskrba Palestincev, da sploh preživijo. Da pridemo do cilja, to je do rešitve dveh držav, v katerih bodo vsi mirno živeli, pa mislim, da je še zelo daleč," je še dejal Žbogar.

Izraelski varnostni kabinet bo po poročanju izraelskih medijev o dogovoru glasoval danes dopoldne, nato ga mora pred uveljavitvijo potrditi še vlada. Izraelski predsednik Jicak Hercog je v sredo zvečer tako kabinet kot vlado pozval, naj s soglasjem omogočita vrnitev izraelskih talcev k svojim družinam.

Dogovor so v sredo zvečer dosegli pogajalci v Dohi, pri čemer je ključno posredniško vlogo med drugim odigral katarski premier Mohamed bin Abdulrahman Al Thani. Po sklenitvi dogovora je predstavil nekaj podrobnosti in med drugim povedal, da bo prekinitev ognja začela veljati v nedeljo, natančen čas pa naj bi določili naknadno.

Dogovor zajema tri faze, pri čemer naj bi teroristična organizacija Hamas v prvi od treh faz, ki naj bi trajala šest tednov, najprej izpustila 33 od 94 izraelskih talcev, ki so še vedno v Gazi, Izrael pa približno tisoč palestinskih zapornikov. Napoveduje se tudi postopen umik izraelskih sil z naseljenih območij v Gazi.

Predsednik ZDA Joe Biden je v sredo dejal, da dogovor v prvi fazi vključuje popolno in dokončno prekinitev ognja, v drugi fazi pa trajni konec vojne. Povedal je tudi, da so se med pogajanji usklajevali z ekipo novoizvoljenega predsednika Donalda Trumpa, ki pa je večji del zaslug pripisal sebi.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je zahvalil odhajajočemu predsedniku ZDA Joeju Bidnu in novemu predsedniku Donaldu Trumpu za dogovor o prekinitvi ognja v Gazi in osvoboditvi izraelskih talcev, ki so ga nocoj dosegli pogajalci v Dohi. Dogovor je pozdravilo več držav v širši regiji, teroristična organizacija Hamas pa ga je označilo za zmago nad Izraelom.

Netanjahu je nocoj govoril s Trumpom in Bidnom ter se obema zahvalil za pomoč pri sklenitvi dogovora o izpustitvi izraelskih talcev iz Gaze, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz urada izraelskega premierja.

Izraelski predsednik Jicak Hercog je prav tako izrazil zadovoljstvo nad dogovorom, ki ga je označil kot nujno izbiro – zlasti zaradi osvoboditve talcev. Ob tem je pozval varnostni kabinet in vlado svoje države, naj v četrtek na glasovanju potrdita sporazum, ki bo nato lahko začel veljati.

V skladu z dogovorom naj bi teroristična organizacija Hamas v prvi od treh faz dogovora, ki naj bi trajala šest tednov, izpustilo 33 izmed 94 talcev, ki ostajajo ujeti v Gazi. Nato naj bi postopoma izpustili vse, v zameno za osvoboditev več tisoč Palestincev.

Nekateri predstavniki oblasti v Izraelu pa nad dogovorom niso navdušeni, med njimi skrajno desni finančni minister Bezalel Smotrič, ki je dejal, da gre za slab in nevaren dogovor za varnost izraelske države, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Visok predstavnik Hamasa Halil Al Haja je medtem nocojšnji dogovor označil za zmago nad Izraelom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Dodal je, da Palestinci svojemu sovražniku ne bodo nikoli odpustili ali pozabili trpljenja, ki jim ga je povzročil v več kot 15 mesecev trajajoči vojni.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan in egiptovski predsednik Abdel Fatah Al Sisi sta medtem pozdravila dogovor, enako zunanji ministrstvi Jordanije in Savdske Arabije. V vseh štirih državah so se zavzeli za konec izraelske agresije in čimprejšnjo pomoč Palestincem v Gazi.