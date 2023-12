Vodja srbske agencije za nadzor objavila fotografijo sebe v nacistični uniformi

"To sem storila iz čiste provokacije," je na vprašanje, zakaj je kot profilno sliko na Telegramu objavila fotomontažo sebe v nacistični uniformi, odgovorila Zekićeva za mrežo Radio Slobodna Evropa.

Dodala je, da se ni ukvarjala s tem, za kakšno vrsto uniforme gre, fotomontažo pa je po njenih besedah pred leti objavil nekdo na omrežju X, takrat še Twitterju.

"S to potezo žali celotno judovsko skupnost v Srbiji"

V beograjski judovski skupnosti (JOB) so v sredo po poročanju portala srbske televizije N1 presodili, da predsednica REM izkorišča najhujše obdobje v človeški zgodovini za zabavo. Dodali so, da žali celotno judovsko skupnost v Srbiji in regiji ter relativizira največja zla človeštva, in to v času, ko je javni medijski prostor doživel eksplozijo antisemitizma in širjenja sovraštva.

REM v Srbiji nadzoruje delo elektronskih medijev ter bi med drugim morala skrbeti za izboljšanje kakovosti njihovih storitev in razvoj svobodnega izražanja.

Delo REM je bilo v zadnjem letu pogosto tarča kritik. Evropska komisija je tako pozvala REM, da začne v celoti izpolnjevati svoj mandat, liberalna opozicija, ki je organizirala tudi proteste Srbija proti nasilju, pa je med drugim zahtevala zamenjavo članov sveta REM zaradi promocije nasilja v medijih.