Voditelji držav članic EU so v sredo na zasedanju v Bruslju podprli uvedbo dodatnih sankcij proti Iranu, potem ko je ta minuli konec tedna izvedel prvi neposredni napad na ozemlje Izraela. Napovedali so sankcije na področju brezpilotnih letalnikov in raket. Ob tem so vse strani pozvali k zadržanosti.

"Evropska unija bo uvedla dodatne omejevalne ukrepe proti Iranu, predvsem v povezavi z brezpilotnimi letalniki in raketami," je v sklepih, sprejetih v sredo, zapisal Evropski svet.

Visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell je sicer že po torkovem neformalnem srečanju zunanjih ministrov članic napovedal pripravo predloga za razširitev sankcij proti Teheranu, ki trenutno veljajo zaradi dobav brezpilotnih letalnikov Rusiji, ki jih ta uporablja za napade na Ukrajino. Lahko bi veljale še za rakete in pa za dobave orožja iranskim zaveznikom v regiji, je pojasnil Borrell.

O predlogu bodo zunanji ministri EU predvidoma razpravljali prihodnji ponedeljek na rednem zasedanju v Luxembourgu.

Predsedniki vlad in držav EU, med njimi premier Robert Golob, so v sklepih ostro in nedvoumno obsodili sobotni iranski napad na izraelsko ozemlje, s katerim je Teheran odgovoril na domnevno izraelsko uničenje iranskega konzulata v Damasku v Siriji.

Iran in njegove zaveznike v regiji so pozvali, naj ustavijo vse napade. Evropski svet "vse strani poziva k skrajni zadržanosti in naj se vzdržijo vsakršnih dejanj, ki bi lahko povečale napetosti v regiji", so voditelji še zapisali v sklepih.

Ob tem so spomnili na marca sprejete sklepe o vojni v Gazi, kjer se nadaljujejo spopadi med palestinskim islamističnim gibanjem Hamas in Izraelom. Pozvali so k takojšnjemu premirju, izpustitvi vseh talcev ter hitri, varni in neovirani dobavi humanitarne pomoči Palestincem.