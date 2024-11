Voditelji EU danes o konkurenčnosti evropskega gospodarstva

Voditelji članic EU se bodo drugi dan neformalnega zasedanja v Budimpešti osredotočili na krepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je opozoril, da so razmere trenutno skrb vzbujajoče, danes pa pričakuje odprto politično razpravo o iskanju rešitev.

"V zadnjih 20 letih se je evropski delež svetovnega BDP prepolovil. Ukrepati moramo takoj. Prišla je enajsta ura," je v vabilu voditeljem opozoril Michel, ki tokrat zadnjič vodi zasedanje.

Zasedanja se bosta udeležila tudi predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde in avtor poročila o prihodnosti konkurenčnosti EU Mario Draghi. Ta je v septembra objavljenem poročilu opozoril na upočasnjevanje gospodarske rasti in nizko produktivnost v EU, medtem ko se potrebe povečujejo.

Krepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva je redna tema zasedanj voditeljev, podrobneje pa so se ji posvetili na aprilskem izrednem zasedanju v Bruslju. Tedaj so se strinjali o vzpostavitvi evropskega dogovora za konkurenčnost, ki naj bi ga danes v Budimpešti tudi natančneje dorekli. Tudi Michel v vabilu izrazil željo po politični izmenjavi mnenj o tem, kako financirati naše ambicije in katere instrumente imamo na voljo.

Zasedanja se bo danes udeležil tudi premier Robert Golob, ki pa je manjkal na večerji voditeljev v četrtek, ko so med drugim govorili o prihodnosti transatlantskih odnosov. Že pred tem pa se je več voditeljev EU udeležilo zasedanja Evropske politične skupnosti, ki ga je gostil madžarski premier Viktor Orban.