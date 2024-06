Bruselj Slovenijo poziva k okrepitvi gospodarske konkurenčnosti

Evropska komisija je danes v okviru spomladanskega svežnja Sloveniji priporočila, naj okrepi gospodarsko konkurenčnost, med drugim z naslavljanjem pomanjkanja delovne sile in izboljšanjem pogojev za investicije. Med priporočili Sloveniji je še okrepitev administrativnih zmogljivosti za upravljanje skladov EU.

V poročilu o Sloveniji komisija ugotavlja, da Slovenija ostaja konkurenčna na ključnih izvoznih trgih, da je slovenska industrija produktivnost zvišala hitreje kot konkurenca in da nacionalni načrt za okrevanje in odpornost vključuje določene ukrepe za izboljšanje gospodarske konkurenčnosti. Kljub temu na tem področju ostajajo določeni izzivi.

Slovenija lahko glede na priporočila Bruslja te naslovi s spodbujanjem podjetniškega okolja in odpiranja hitro rastočih podjetij. Pri tem so izpostavili pomen izboljšanja pogojev za investicije tveganega kapitala, institucionalne vlagatelje ter vlaganje v raziskave, razvoj in inovacije.

Gospodarsko konkurenčnost lahko okrepi tudi z nadaljnjo okrepitvijo veščin, pri čemer naj tudi v okviru trenutnega posodabljanja učnih načrtov okrepi osnovne veščine. Poleg tega naj naslovi pomanjkanje delovne sile, s katerim se sooča zaradi staranja prebivalstva.

V drugem priporočilu je komisija slovenske oblasti pozvala, naj okrepijo administrativne zmogljivosti za upravljanje skladov EU, pri čemer pa je treba tudi pospešiti investicije ter ohraniti zagon pri izvajanju reform.

Poleg tega naj naslovi zamude pri izvajanju nacionalnega načrta za okrevanje, vključno s poglavjem REPowerEU, namenjenim odpravi odvisnosti od ruskih fosilnih goriv. Obenem naj pospeši izvajanje programov kohezijske politike.

Na področju javnih financ pa Evropska komisija Slovenijo poziva, naj v letu 2025 omeji rast očiščenih izdatkov v skladu s prenovljenimi fiskalnimi pravili EU. Obenem naj zagotovi vzdržnost sistemov socialne varnosti, davčne prihodke pa naj prestrukturira tako, da bodo podpirali gospodarsko rast.

