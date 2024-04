Voditelji EU poudarili pomen notranjega trga, industrijske politike in naložb za konkurenčnost gospodarstva

Voditelji držav EU so se danes zavzeli za okrepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Kot je dejal predsednik Evropskega sveta Charles Michel, so se strinjali o vzpostavitvi evropskega dogovora za konkurenčnost, ki bi temeljil na močnem notranjem trgu, močni industrijski politiki in obsežnih naložbah, pri katerih so naredili bistven napredek.

"Naši gospodarski in varnostni temelji so preveč odvisni od zunanjih virov, kar vpliva na našo konkurenčnost in vpliv. Potrebujemo nov dogovor za Evropo na področju konkurenčnosti," je Charles Michel zapisal na družbenem omrežju X.

Ta dogovor mora po njegovih besedah temeljiti na močnem evropskem enotnem trgu, o prihodnosti katerega so danes voditelji razpravljali z avtorjem poročila na to temo Enricom Letto.

"Enotni trg je naša najvrednejša dobrina. Ne gre za tehnični projekt, ampak za političnega," je sporočil predsednik Evropskega sveta. Notranji trg je treba spremeniti v najbolj konkurenčno, inovativno, tehnološko napredno in zeleno gonilno silo na planetu.

Novi dogovor za konkurenčnost evropskega gospodarstva mora temeljiti tudi na obsežnih naložbah, pri čemer je izpostavil vlogo Evropske investicijske banke in še nedokončane unije kapitalskih trgov. Ta je tudi odgovor na to, kako zasebne prihranke evropskih varčevalcev, ki jih je v EU za 33.000 milijard evrov, preusmeriti v evropska podjetja.

"Unija kapitalskih trgov je naš zakon za zniževanje inflacije (IRA)," je povedal. Gre za ameriško zakonodajo, ki predvideva okoli 370 milijard dolarjev subvencij in davčnih olajšav za domača podjetja.

Na novinarski konferenci po zasedanju je predsednik Evropskega sveta poudaril, da so v razpravi o uniji kapitalskih trgov, ki poteka že več kot deset let, naredili bistven napredek.

Korak naprej pri znižanju stroškov

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pojasnila, da so se voditelji zavzeli za to, da se stori korak naprej pri znižanju stroškov za podjetja, kapitalske trge in vlagatelje. Strinjali so se, da je treba okrepiti in uskladiti nadzor nad najpomembnejšimi akterji na trgu, vlagateljem pa je treba zagotoviti predvidljivost.

Zdaj bodo delo na podlagi teh usmeritev predstavniki držav članic nadaljevali na nižjih ravneh, je napovedal Michel.

"Če bi dokončali unijo kapitalskih trgov, bi bilo evropskim podjetjem na teh trgih na razpolago okoli 470 milijard evrov več na leto," je predsednica komisije spomnila na besede predsednice Evropske centralne banke Christine Lagarde. Zato je treba narediti niz odločnih korakov, je pozvala von der Leyen.

Financiranje je bistvenega pomena za izvajanje digitalnega in zelenega prehoda, ki sta prav tako pomembna za konkurenčnost evropskega gospodarstva. Poleg tega je treba zmanjšati birokracijo, so se še strinjali na vrhu unije.

Novi dogovor za Evropo na področju konkurenčnosti mora temeljiti še na močni industrijski politiki z resnično energetsko unijo, je pojasnil predsednik Evropskega sveta.

Predsednica komisije pa je strukturno znižanje cen energentov opisala kot eno osrednjih prednostnih nalog za EU v prihodnjem obdobju. Pri tem je izpostavila pomen obnovljivih virov energije, ki pomenijo tudi nižjo ceno energentov.

Voditelji držav članic EU, med njimi premier Robert Golob, so tako sklenili zadnje zasedanje pred junijskimi volitvami v Evropski parlament, na katerem so govorili še o Bližnjem vzhodu, nadaljnji podpori Ukrajini, pa tudi o ruskem vmešavanju v delo evropskih institucij pred volitvami.