Visoka plima v Benetkah, Trg svetega Marka pod vodo

Turisti, ki so te dni obiskali Benetke, so bili lahko priča nenavadnemu prizoru za avgust, ko poplave niso ravno običajen pojav. Zaradi vetra jugo, ki ponavadi prinaša spremenljivo vreme, tudi padavine, je plima v beneški laguni v sredo zvečer dosegla višino enega metra, zaradi česar je bil delno pod vodo tudi Markov trg.

Zaradi visoke plime je bil Trg sv. Marka, ki je ena najnižjih točk v Benetkah, pod vodo, ki je segala od deset do 15 centimetrov visoko. Nad tem so bili navdušeni predvsem turisti, ki so dogajanje zabeležili z videoposnetki in selfiji.

Bazilika sv. Marka je bila pred vodo varna, saj je zaščitena s polpremično pregrado iz steklenih plošč, poročajo italijanski mediji.

Mobilnega sistema jezov Mose, ki Benetke varuje pred poplavami, tokrat niso aktivirali, saj ta začne delovati šele ob plimah, višjih od 130 centimetrov.

Avgusta poplave v Benetkah le redko

Avgustovske poplave so v tem mestu na vodi zelo redek pojav. V noči na 13. november 2019 je Benetke prizadel velik plimski val. Voda se je zaradi juga dvignila na 187 centimetrov višine. To je bila najvišja raven po uničujočih poplavah leta 1966, ko je bilo doseženih 194 centimetrov, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Unesco je pred dnevi priporočil, naj se Benetke uvrstijo na seznam ogrožene svetovne dediščine, da bi ohranili to zgodovinsko mesto in njegovo laguno. V svojem priporočilu je ta organizacija ZN ocenila, da Benetkam grozi nepopravljiva škoda zaradi vrste dejavnikov, od podnebnih sprememb do množičnega turizma.