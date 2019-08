Visoka kazen za Johnson & Johnson, farmacevtski gigant prispeval k zasvojenosti z opioidi

Sodnik Thad Balkman je pritrdil tožilstvu, da je Johnson & Johnson s svojo zavajajočo oglaševalsko kampanjo za protibolečinske učinkovine, ki jih je mogoče dobiti na recept, prispeval k zasvojenosti z opioidi. "Tovrstna dejanja so ogrozila zdravje in varnost na tisoče prebivalcev Oklahome," je poudaril sodnik.

Prva sodba proti farmacevtskemu podjetju zaradi zasvojenosti z opioidi

Podjetje Johnson & Johnson in njegovo hčerinsko podjetje Janssen Pharmaceuticals bosta morala po odločitvi sodišča financirati sklad za pomoč odvisnikom in njihovim svojcem v boju proti zasvojenosti z opioidi. Gre za prvi končan primer na prvi stopnji proti nekemu farmacevtskemu podjetju v ZDA zaradi njegove vloge v krizi z zasvojenostjo z opioidi.

V ZDA so zaradi zlorabe opioidnih protibolečinskih zdravil in predoziranja z njimi zabeležili številne smrti, velika težava pa je tudi zasvojenost. Samo v letu 2017 so imeli v ZDA več kot 70 tisoč smrtnih žrtev zaradi prevelikega odmerka opioidov, ki so jih dobili na recept.

Johnson & Johnson napovedal pritožbo

Proti različnim farmacevtskim podjetjem in distributerjem je bilo v ZDA do zdaj vloženih več kot dva tisoč tožb. Tožbe so večinoma vložile zvezne države in tudi lokalne oblasti, ki so jih obremenili stroški odpravljanja zdravstvene krize z zasvojenostjo z opioidi.

V prej omenjeni tožbi so tožilci sicer zahtevali, da bi Johnson & Johnson v sklad za pomoč odvisnikom v prihodnjih 30 letih vplačal kar 17 milijard dolarjev, a sodnik je presodil, da Oklahomi ni uspelo dokazati bodočih stroškov odpravljanja krize v zadostni meri, zato se je odločil za odmero odškodnine za eno leto in določil višino 572 milijonov dolarjev. V podjetju so že napovedali pritožbo.