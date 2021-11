Vietnamski sužnji v Srbiji: nečloveške razmere pod strogim nadzorom #video

Trenutno največje gradbišče v Srbiji je v mestu Zrenjanin, kjer okoli 400 delavcev iz Vietnama gradi tovarno pnevmatik za kitajsko podjetje Linglong Tire, poroča Al Jazeera. Delavci, ki živijo v nečloveških razmerah in so jim delodajalci celo vzeli potne liste, so zaradi situacije, v kateri so se znašli v Srbiji, v zadnjih dneh večkrat stavkali. Vendar bolj ali manj neuspešno, saj je kitajsko podjetje v sodelovanju s srbskimi varnostniki hitro zadušilo vse proteste. Večina vietnamskih delavcev si želi samo dobiti nazaj potne liste, da lahko zapustijo Srbijo in se vrnejo v domovino. Vendar jim podjetje potnih listov ne želi vrniti. Kitajci pa Vietnamcem tudi poizkušajo preprečiti vso komunikacijo s srbskimi mediji in nevladnimi organizacijami, ki medtem že pospešeno zbirajo pomoč za delavce v obliki hrane in oblek.

Do zadnjega večjega incidenta je prišlo včeraj, ko je srbskim nevladnikom vendarle uspelo z gradbišča odpeljati delavca, ki se je znašel v nemilosti delodajalcev, ker je govoril z mediji. Posnetek reševanja Vietnamca si lahko ogledate zgoraj, medtem ko si posnetek iste osebe, ki govori o razmerah na gradbišču, lahko ogledate spodaj. Pozor: oba posnetka sta v tujih jezikih (predvsem srbščini in angleščini) in nista podnaslovljena.

S strahom čakajo zimo

Barake brez elektrike in ogrevanja, med katerimi tečejo odpadne vode kanalizacije. Več kot 400 delavcev nima dostopa do tople hrane in pitne vode. Delavcev, ki so jim delodajalci vzeli potne liste, ne plačujejo, uradno pa sploh nimajo dovoljenja za delo v Srbiji in s strahom pričakujejo začetek zime. Agonija Vietnamcev se je začela marca in aprila letos, ko so prek vietnamske zaposlitvene agencije prišli v Srbijo v iskanju dela. Za službo v Zrenjaninu so agenciji plačali od dva do štiri tisoč ameriških dolarjev, kar naj bi jim zagotavljalo tudi dostojno namestitev in vizum. A kot so hitro ugotovili, so bile obljube agencije lažne.

Svečanega odprtja gradbišča tovarne podjetja Linglong leta 2019 se je udeležil tudi srbski predsednik Aleksander Vučić. Foto: LingLong

Devet ur na dan, 26 dni v mesecu

"Ni vode, širi se smrad. Kopalnice nimajo kanalizacije, tako da odpadne vode tečejo med barakami," je dogajanje na gradbišču opisala novinarka srbskega medija VOICE Ivana Gordić Perc, ki je edina uspela obiskati Vietnamce, preden je podjetje Linglong s pomočjo srbskih varnostnih služb preprečilo nadaljnje obiske delavcev. Kot poročajo srbski mediji, Vietnamci delajo devet ur vsak dan, 26 dni vsak mesec. Če ne izpolnijo norme, jim za ta mesec ne pripada plačilo.

"Ne gre za zlorabo delavcev"

V podjetju tudi zanikajo poročanje medijev. Po trditvah Kitajcev delavci živijo v človeku primernih razmerah in je tako celotna zgodba poizkus srbskih medijev, da diskreditirajo podjetje Linglong. "Ne gre za zlorabo delavcev," so jasno sporočili iz kitajskega podjetja.

Podjetje Linglong je tudi glavni pokrovitelj prve srbske nogometne lige Linglong Tire Super liga Srbije, v kateri nastopajo vsi najpomembnejši srbski nogometni klubi.

Kaj pravi srbsko ministrstvo?

S pristojnega ministrstva so za medije sporočili, da so nazadnje v sodelovanju s policijo in pisarno za boj proti trgovini z ljudmi opravili inšpekcijo na gradbišču 16. novembra. Nepravilnosti niso odkrili. Po besedah predstavnika ministrstva na gradbišču trenutno delata 402 Vietnamca – 367 jih ima vizum, 35 pa dovoljenje za prebivanje. Niso pa na ministrstvo hoteli pojasniti, kako je mogoče, da se lahko kitajsko podjetje obnaša, kot da je gradbišče del Kitajske in ne dovoli pregleda delovišča nevladnim organizacijam, kar bi jim sicer po srbskih zakonih moralo.