Vesel pred predstavitvijo v DZ opravil pogovore s SDS in NSi

Kandidat za evropskega komisarja Tomaž Vesel je pred četrtkovo predstavitvijo pred odborom DZ opravil pogovore tudi s predstavniki opozicijskih SDS in NSi. V obeh strankah po srečanju s komisarskim kandidatom niso izrazili izrecnega nasprotovanja njegovi kandidaturi, a bodo z izrekanjem o podpori počakali do njegove predstavitve v DZ.

Vesel je v začetku tedna o svoji kandidaturi govoril s predstavniki vodstva NSi, danes pa se je na sedežu SDS srečal tudi s predstavniki največje opozicijske stranke.

Pogovor je označil za konstruktiven in vsebinsko zanimiv

Po srečanju je današnji pogovor označil kot "konstruktiven, zelo vsebinsko zanimiv". Po njegovih besedah so odprli vsa temeljna vprašanja, ki zadevajo izzive nove sestave Evropske komisije. Med drugim so se dotaknili nekaterih "nevralgičnih točk", kot so zeleni prehod, vprašanje upravljanja migracij, socialne politike, energetske vzdržnosti oziroma samozadostnosti Evrope in konkurenčnosti EU, je naštel Vesel.

Kandidatu so postavili številna vprašanja, šli so čez mogoče 15 resorjev, ki bi morebiti lahko bili v prid Sloveniji, je danes po srečanju s komisarskim kandidatom dejal poslanec SDS Franc Breznik, ki sicer tudi predseduje odboru DZ za zadeve Evropske unije, pred katerim se bo Vesel predstavil v četrtek. A si po njegovih besedah ne delajo utvar, da bi Slovenija dobila enega najmočnejših resorjev, saj ti tradicionalno pripadejo ustanovnim članicam EU.

V SDS se bodo o kandidatu še pogovorili

Glede možnosti, da tudi v SDS podprejo Vesela, pa je dejal, da v SDS dajo priložnost, so pa stranka, ki potrebuje argumentacijo. Kot je dodal, je sicer težko govoriti o primernosti kandidata, ko še niti ni jasno, kateri resor bi lahko pripadel Sloveniji. "Po vsej verjetnosti kandidat ne more biti nek superman, ki lahko obvlada 27 resorjev, a če bi bili pretirano proti, bi povedali, da nekdo, ki je vodil računsko sodišče nacionalne države, ni sposoben vsaj na področju financ ali še na kakšnem drugem resorju," je ocenil Breznik.

Tako se bodo v SDS o kandidatu danes še pogovorili, v četrtek pa prisluhnili njegovi celoviti predstavitvi v DZ.

Čadonič Špeličeva pohvalila, da se je kandidat srečal tudi z opozicijo

Podobno bodo ravnali tudi v drugi opozicijski stranki, NSi. "Prav je, da ga najprej poslušamo, da slišimo, kaj bo povedal, pa se potem odločimo," je v ponedeljek dejala podpredsednica NSi Vida Čadonič Špelič, ki bo stranko tudi zastopala na četrtkovi seji odbora DZ.

Obenem je kot pohvalno ocenila, da se želi komisarski kandidat srečati z opozicijo in ji prisluhniti. "Sama osebno mu ne morem očitati ničesar, posebno pa ne pomanjkanja določenega znanja in kompetenc, denimo na področju financ, je pa zelo pomembno, kakšen resor bo dobil in ali se bo na tem resorju znašel," je ocenila.

Tudi Vesel je o pričakovanjih pred četrtkovo predstavitvijo poudaril, da ne kandidira za funkcijo, ki bo obvladovala celotno področje EU, zato pričakuje predvsem diskusijo na načelni ravni oziroma usmerjeno v njegovo primernost za funkcijo evropskega komisarja.