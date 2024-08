Komisarski kandidat Vesel prihodnji teden pred parlamentarnim odborom

Pred dokončno potrditvijo predloga, ki ga bo posredovala v Bruselj, mora vlada skladno z zakonom o sodelovanju med DZ in vlado v zadevah EU dobiti mnenje parlamenta. Vesel se bo predstavil pred odborom za evropske zadeve, ki bo o njem glasoval in podal mnenje z obrazložitvijo, ki pa za vlado ni zavezujoče.

Certificiranega državnega revizorja in nekdanjega predsednika računskega sodišča Vesela, ki je od leta 2022 direktor podjetja Eurofit in prokurist Salomona, lastnika oziroma solastnika več medijev, so kot bodočega kandidata v največji vladni stranki Gibanje Svoboda predstavili že na aprilskem strankarskem dogodku pred evropskimi volitvami.

Vesel želi potrditev vseh strani

Še pred volitvami se je Vesel sestal tudi z vodstvi koalicijskih partneric SD in Levice, ki sta po srečanju prav tako prikimali njegovi kandidaturi.

Ministrska ekipa Roberta Goloba je konec junija začela obravnavo predloga kandidature, postopek pa nadaljevala po prejemu poziva nedavno vnovič izvoljene predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen za posredovanje imena komisarskega kandidata.

Kandidaturo Vesela je tako Golobova vlada potrdila prejšnji petek. Po potrditvi kandidature na vladi je Vesel napovedal, da si bo prizadeval pridobiti tudi podporo opozicije. Načrtuje, da bi se še pred sejo parlamentarnega odbora pogovoril s predstavniki SDS in NSi, vsekakor pa pred zaslišanjem pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta.

Po prejemu mnenja odbora DZ za zadeve Evropske unije bo torej vlada predlog poslala v Bruselj, kjer komisarskega kandidata čaka pogovor z von der Leynovo, med drugim o resorju, ki bi lahko pripadel Sloveniji. Vesel je že dejal, da ima osebne preference glede resorja, pri čemer je kot zanimiva navedel zlasti področja proračuna, administracije in širitve EU.

Slovenija ni edina z enim kandidatom

Kljub temu da je von der Leynova članice pozvala, naj posredujejo imena kandidata in kandidatke, pa Slovenija namerava vztrajati pri enem kandidatu, je pred dnevi sporočil premier Golob. Vlada je prepričana, da je Vesel dovolj kompetenten in verodostojen kandidat in o "planu B" ob njegovi morebitni zavrnitvi ni razpravljala.

Podobno so ravnale tudi preostale članice, ki so že predlagale komisarske kandidate. Od tistih, ki so to že storile, takšnih je okoli dve tretjini držav članic EU, je predsednica Evropske komisije doslej prejela le po eno ime. Med predlaganimi kandidati je pet žensk in enajst moških. Šest članic je predlagalo dosedanje komisarje oziroma komisarke – Francija Thierryja Bretona, Hrvaška Dubravko Šuica, Latvija Valdisa Dombrovskisa, Madžarska Oliverja Varhelyija, Nizozemska Wopkeja Hoekstro in Slovaška Maroša Šefčoviča.

Von der Leynova sicer imena kandidatov za komisarje od članic pričakuje do 30. avgusta, pogovore glede resorjev pa naj bi s kandidati začela že sredi meseca.

Komisarski kandidati bodo morali predvidoma oktobra prestati še zaslišanje na pristojnih odborih Evropskega parlamenta, ki pa lahko kakšnega ali več kandidatov tudi zavrnejo. Nova komisija bi lahko po potrditvi v Evropskem parlamentu mandat nastopila proti koncu leta.