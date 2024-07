Vlada bo danes odločala o imenovanju kandidata za evropskega komisarja

Vlada bo danes odločala o imenovanju nekdanjega predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela za kandidata za evropskega komisarja iz Slovenije. Njegovo kandidaturo so nameravali ministri potrditi v sredo, vendar so v skladu s slovensko zakonodajo čakali na poziv iz Bruslja, ki ga je predsednica Evropske komisije članicam poslala v četrtek.

Novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je države članice v pismu pozvala, naj ji posredujejo imeni kandidata in kandidatke za položaj v njeni prihodnji komisiji. Kot so navedli v Bruslju, je rok za predloge 30. avgust.

Premier Robert Golob pa je že pred dnevi sporočil, da namerava Slovenija kljub njenemu pozivu vztrajati pri enem kandidatu.

Vlada je sicer obravnavo predloga kandidature nekdanjega predsednika računskega sodišča, ki so ga kot kandidata v največji vladni stranki predstavili že na aprilskem strankarskem dogodku pred evropskimi volitvami, začela junija.

Von der Leyenova namerava pogovore s komisarskimi kandidati začeti že sredi prihodnjega meseca

Pred dokončno potrditvijo mora vlada predlog skladno z zakonom o sodelovanju med DZ in vlado v zadevah EU poslati še v parlament, kjer kandidata čaka predstavitev pred pristojnim odborom za evropske zadeve, ki o njem glasuje in poda mnenje z obrazložitvijo. To mnenje pa za vlado ni zavezujoče.

Sledila bo predstavitev kandidata v Bruslju. Von der Leyen namerava pogovore s komisarskimi kandidati, na podlagi katerih jim bo razdelila področja, začeti že sredi prihodnjega meseca.

Nato bodo predvidoma oktobra potekala zaslišanja in potrjevanje kandidatov na pristojnih odborih Evropskega parlamenta, nova komisija pa bi lahko po potrditvi na plenarnem zasedanju parlamenta mandat nastopila proti koncu leta.