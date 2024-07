Vlada med drugim o zakonih s področja zdravstva

Vlada bo na današnji seji med drugim obravnavala izhodišča za pripravo predloga zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij v zdravstvu, s katerim želijo poenostaviti in pospešiti zaposlovanje tujih zdravstvenih delavcev. Obravnavala bo tudi izhodišča za pripravo zakona o inštitutu za medicinsko in drugo izvedenstvo na področju socialne varnosti.

Vlada se bo danes sestala na predvidoma zadnji seji pred počitnicami, na mizah ministrov pa bodo zdravstvene teme.

Pospešitev postopkov zaposlovanja tujih zdravstvenih delavcev bo pripomoglo k bolj dostopnemu zdravstvenemu sistemu, so sporočili z urada vlade za komuniciranje (Ukom).

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je v nedavnem intervjuju za STA dejala, da želi ministrstvo z zakonom "olajšati in poenotiti vstop tujih zdravstvenih delavcev v slovenski zdravstveni sistem". Pri tem bodo ohranili preverjanje strokovnosti tujih delavcev, je zagotovila ministrica.

S pripravo zakona o inštitutu za medicinsko in drugo izvedenstvo na področju socialne varnosti pa želi vlada urediti naraščajoče bolniške odsotnosti delavcev in poenotiti kriterije za ocenjevanje delazmožnosti in izboljšati ohranjanje delazmožnosti.

Zakon bo po navedbah vlade "centralizirano uredil področje izvedenstva in s tesnim sodelovanjem vseh deležnikov izboljšal učinkovitost reševanja zadev na področju socialne varnosti".