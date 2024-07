Družina iz Velunje na območju Mestne občine Slovenj Gradec bo danes dobila ključe novozgrajene hiše, ki so jo v Slovenj Gradcu zgradili s pomočjo donatorjev. To je po znanih podatkih prva na novo zgrajena hiša za katero od lani poplavljenih družin. Predaje ključa se bo udeležil tudi predsednik vlade Robert Golob.

Na zemljišču ob Podgorski cesti v Slovenj Gradcu, ki ga je prispevala slovenjgraška občina, je novo montažno hišo letos zgradilo podjetje Pergola s sedežem v Radljah ob Dravi skupaj s 37 donatorji iz vse Slovenije.

Ključe novega doma bo prejela družina iz Velunje, katere prejšnji dom je na seznamu evidentiranih objektov, ki zaradi posledic lanskih poplav in plazov niso več primerni za bivanje. Na seznamu vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih avgusta lani je sicer več kot 340 objektov, a seznam ni dokončen.

Od maja so čakali na odločitev

Temeljni kamen za postavitev donirane hiše so v Slovenj Gradcu odkrili 22. januarja letos. Hiša je bila zgrajena do prvomajskih praznikov, urejena je tudi okolica hiše. "Od začetka maja je hiša čakala na odločitev vladne službe za obnovo, kdo in kdaj se lahko vseli vanjo," je zapisano na spletni strani slovenjgraške občine. Iz te občine sta na omenjenem seznamu skupno dve hiši, ki nista več primerni za bivanje.