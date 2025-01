Velika iskalna akcija: pogrešanega mladoletnika izvlekli iz škraplje, zdravi se v bolnišnici

V ponedeljek zvečer so s splitsko-dalmatinske policije sporočili, da so na območju hriba Marjan nad Splitom našli pogrešanega 16-letnika.

Našli so ga v škraplji med skalami, pripadniki hrvaške gorske reševalne službe HGSS so ga izvlekli in prepeljali v splitsko bolnišnico. Mladoletnik je bil lažje poškodovan, njegovo zdravstveno stanje je stabilno.

Škraplja je globoka podolgovata vdolbina v apnenčasti površini, nastala zaradi kemičnega delovanja vode.

Na terenu je mladoletnika iskalo okoli 300 ljudi, preiskali so 300 hektarjev Gozdnega parka Marjan in okoliških krajev. Poleg policije, gasilcev, civilne zaščite, pripadnikov številnih planinskih in športnih društev, občanov in prijateljev so se iskanju pridružile ekipe s psi. Območje so preletavali z droni, iskali so ga tudi na morju. Člani HGSS Split so se po uspešni iskalni akciji vsem zahvalili za sodelovanje.