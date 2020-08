Velik politični preobrat v Črni gori #foto

Na nedeljskih volitvah v Črni gori so se izpolnile napovedi: desetletja vladajoča Demokratska stranka socialistov (DPS) predsednika Mila Đukanovića je prejela le dobrih 35 odstotkov glasov, kar je njen najslabši rezultat do zdaj. Slavi opozicija, ki ima skupaj več glasov od dozdajšnje vladne koalicije, a pot do nove vlade je še dolga.

Po najnovejših volilnih izidih, ki jih je zjutraj po preštetju 98,55 odstotka glasovnic objavila črnogorska volilna komisija, je DPS pripadlo 35,12 odstotka glasov, kar je približno toliko, kot so ji napovedovale javnomnenjske raziskave pred volitvami. Na vseh volitvah od razpada Jugoslavije pred 30 leti je sicer DPS, ki je na oblasti že ves ta čas, prejela več kot 40 odstotkov glasov, poroča STA.

Prosrbski in proruski opozicijski listi Za prihodnost Črne gore, ki jo vodi stranka Demokratska fronta (DF), je po zadnjih rezultatih pripadlo 32,52 odstotka glasov, kar je za osem odstotnih točk več, kot so ji napovedovale ankete. Proevropskima opozicijskima listama Mir je naša nacija in Črno na belem naj bi medtem pripadlo 12,55 oz. 5,57 odstotka glasov.

Foto: Reuters Socialdemokrati, dozdajšnji koalicijski partnerji DPS, so pri dobrih štirih odstotkih, stranka SDP, ki je bila leta v koaliciji z DPS, pa pri dobrih treh odstotkih. V parlament naj bi se poleg tega prebila še stranka bošnjaške manjšine, sporočilo volilne komisije povzema srbska tiskovna agencija Tanjug.

Đukanović priznal, da so v parlamentu izgubili večino

Vodja DPS Milo Đukanović, trenutni črnogorski predsednik in dolgoletni premier, je ljudi nagovoril malo po polnoči in priznal, da glede na izide njegova stranka skupaj s svojimi tradicionalnimi koalicijskimi partnerji v parlamentu nima večine. Kot je vztrajal, jim do te manjka le en poslanec, tako da "bitka še traja". Poudaril je, da DPS še naprej ostaja največja stranka, a dodal, da bo - če se bo izkazalo, da imajo večino neke druge stranke - to spoštovala.

Foto: Reuters Nosilec liste Za prihodnost Črne gore Zdravko Krivokapić je po objavi rezultatov v nedeljo pozno zvečer pred svojimi privrženci poudaril, da ima opozicija po novem v 81-članskem parlamentu 42, dozdajšnja vlada pa le 39 poslanskih mest. "Zgodila se je svoboda. Kdor čaka, dočaka, po 31 letih absolutne vladavine (DPS) se je to moralo zgoditi," je poudaril in dodal, da takšna usoda čaka vsakega, ki napade "Boga in svetega Vasilija".

Obenem je Krivokapić, nestrankarski univerzitetni profesor strojništva in politični novinec, poudaril, da so v njegovi koaliciji odprti za sodelovanje z vsemi. "Da ponudimo roko sprave kot osnovo našega sobivanja. To ponujamo vsem, ker brez tega ni boljše Črne gore. Ponujamo, da vse nacionalne stranke pristopijo k zmagovalcu - ne zato, ker želimo imeti s seboj kogarkoli, ampak zato, ker drugače ne moremo graditi Črne gore."

Črnogorce je pozval, naj ostanejo doma in tam praznujejo zmago ter ne nasedajo morebitnim provokacijam, saj na volitve ne sme pasti noben madež.

Foto: Reuters Tudi vodja tretjeuvrščene opozicijske koalicije Mir je naša nacija Aleksa Bečić je sinoči poudaril, da imajo tri opozicijske liste skupaj potrebno večino za oblikovanje nove vlade. Kot je dejal pred svojimi podporniki, Črna gora tako od zdaj ni več edina država na svetu, ki ni nikoli na volitvah zamenjala oblasti. "Črna gora nocoj piše zgodovino, 30 let smo čakali, kdaj bo ta človek, zadnji diktator, odšel /.../ Kolikokrat so nas oropali, napadli, ponižali, a vedno sme se dvignili, ker smo vedeli, da ni alternative."

Tudi on je po poročanju Tanjuga poudaril, da so zmagali častno in pošteno ter da tega zdaj ne smejo pokvariti z morebitnimi protesti in izgredi na ulicah.

V Podgorici in drugod v Črni gori so sicer sinoči potekali zmagoslavni shodi večinoma mladih privržencev opozicije, ki so se zbirali opremljeni z baklami, petardami ter zastavami Srbije in Črne gore, a o večjih incidentih niso poročali.

Med temami, ki so zaznamovale predvolilno kampanjo, je prevladoval spor zaradi zakona o svobodi veroizpovedi, ki ga je decembra lani potrdil črnogorski parlament in mu ostro nasprotuje Srbska pravoslavna cerkev (SPC). Ta se je tudi aktivno vpletla v volilno kampanjo na strani prosrbske opozicije. Spor je globoko razklal Črnogorce in vodil v množične proteste. Na volitvah je koristil opoziciji, vladajočo DPS pa očitno stal nekaj odločilnih odstotnih točk podpore, še piše STA.