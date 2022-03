Velemesto zaradi izbruha koronavirusa zaprlo javno življenje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Šenženu imajo tovarne tudi glavno podjetje za izdelavo mobilnih telefonov iPhone Foxconn ter tehnološka velikana Huawei in Tencent.

V kitajskem mestu Šenžen s 17 milijoni prebivalcev so zaradi novega izbruha covid-19 ustavili javno življenje, omejitve pa veljajo tudi v Šanghaju in drugih večjih kitajskih mestih. Oblasti namreč še naprej sledijo strategiji ničelne tolerance do covid-19. Številna podjetja so bila tako prisiljena začasno ustaviti proizvodnjo.

Kitajske oblasti so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v tovarnah in okolici Šenžena zaznale več primerov koronavirusne različice omikron, ki so jo povezali z bližnjim Hongkongom, kjer v zadnjih dneh beležijo večje število smrti.

Šenžen je tako eno od desetih območij po državi, kjer so bili prebivalci danes prisiljeni ostati doma.

Potonile delnice tehnoloških podjetij

Danes so na Kitajskem sicer odkrili 2.300 novih primerov zelo nalezljive različice omikron, medtem ko so jih v nedeljo našteli 3.400, kar je najvišja dnevna številka v zadnjih dveh letih.

Zaradi popolnega zaprtja, ki naj bi trajalo en teden, so potonile delnice tehnoloških podjetij, saj vlagatelje skrbijo težave v sektorju, ki bi jih lahko prineslo zaprtje.

Proizvodnjo začasno zaprl tudi Volkswagen

Začasno je proizvodnjo v treh kitajskih tovarnah v mestu Čangčun moral prekiniti tudi nemški avtomobilski velikan Volkswagen, ki pravi, da zaprtje nujno ne pomeni zmanjšanja proizvedenih vozil.

Kot so dodali pri AFP, so določeni deli mesta in pisarn ostali odprti v Šanghaju, kjer se mestne oblasti želijo izogniti popolnemu zaprtju. Danes je bilo tam odkritih 170 novih primerov, kar je dovolj za povzročitev nelagodja v gospodarskem sektorju.

Kitajska je za zdaj uspešno nadzirala širitev virusa, potem ko je ob zaznanih okužbah hitro zapirala mesta, množično testirala prebivalce in močno omejila potovanja.