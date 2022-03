Covid-19 v Sloveniji: včeraj potrjenih več okužb kot pred tednom dni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so včeraj ob opravljenih 640 PCR-testih in 5.090 HAGT-testih potrdili 1.108 okužb s koronavirusom. Za primerjavo, dan prej so potrdili 2.257 okužb, prejšnjo soboto pa 950 okužb. Na navadnih oddelkih je zaradi covida-19 hospitaliziranih 172 bolnikov, na intenzivnih 64.