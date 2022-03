Toliko okužb so potrdili v petek

V petek so v Sloveniji ob 1.762 PCR-testih in 12.605 hitrih antigenskih testih potrdili 2.257 okužb. Po oceni NIJZ je v državi 25.456 primerov aktivne okužbe. Za primerjavo: prejšnji petek so potrdili 1.856 okužb. V slovenskih bolnišnicah se zdravi 324 covidnih bolnikov, od tega intenzivno nego potrebuje 72 bolnikov. Včeraj je boj z boleznijo izgubilo šest ljudi, do danes že 6.404, je razvidno iz sledilnika za covid-19.