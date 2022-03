Porast okužb na Kitajskem, znova popolno zaprtje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V mestu Čangčun na severovzhodu Kitajske so v petek uvedli popolno zaprtje, potem ko so tam odkrili več sto okužb z novim koronavirusom.

V mestu Čangčun na severovzhodu Kitajske so v petek uvedli popolno zaprtje, potem ko so tam odkrili več sto okužb z novim koronavirusom. Foto: Reuters

V mestu Čangčun na severovzhodu Kitajske so v petek uvedli popolno zaprtje, potem ko so tam odkrili več sto okužb z novim koronavirusom. Uvedli so tudi stroga pravila glede zapuščanja domov, vseh devet milijonov prebivalcev pa bodo tudi testirali.

Sledili so politiki ničelne tolerance glede covid-19

Po prvem izbruhu v mestu Wuhan v začetku leta 2020 je Kitajska sledila politiki ničelne tolerance glede covid-19, oblasti pa so hitro sprejele stroge ukrepe. V zadnjih dveh letih so morebitne nove izbruhe preprečevali predvsem z množičnim testiranjem in strogimi omejitvami javnega življenja.

Odkar je bila januarja letos na Kitajskem prvič potrjena zelo nalezljiva koronavirusna različica omikron, pa zdravstveni strokovnjaki ocenjujejo, da tovrstna stroga omejitvena politika ni več vzdržna.