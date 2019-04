Večji del Venezuele znova v temi

Iz velikega dela Venezuele, tudi prestolnice Caracas, so v torek poročali o električnem mrku. Največje pomanjkanje električne energije v tednu dni je v temo zavilo velik del prestolnice in tudi obsežna območja v najmanj 20 od skupno 23 zveznih držav.

Po do zdaj največjem električnem mrku 7. marca, ki je trajal teden dni, so v državi pogosti izpadi električne energije. Zunaj prestolnice veljajo redukcije. Zaradi izpadov elektrike je ovirana oskrba s pitno vodo, pa tudi promet in komunikacije, zato so številni ljudje prisiljeni delati samo šest ur na dan.

Električni mrk zaradi kibernetskega napada

Vlada predsednika Nicolasa Madura je omenjeni električni mrk marca pripisala kibernetskemu napadu na venezuelsko elektrarno Guri, kar naj bi v sodelovanju z opozicijo pod vodstvom Juana Guaidoja izvedle ZDA. Ta, ki ga kot začasnega predsednika Venezuele priznava že več kot 50 držav, pa je za izpad elektrike obtožil nesposoben režim in leta zanemarjanja energetskega sektorja.