V Venezueli razglasili enomesečno redukcijo elektrike #video

Venezuelska vlada je nazadnje le priznala, da v državi primanjkuje energije in da se bodo še nekaj časa borili z električno oskrbo. Pred tem so namreč za električne mrke krivili sabotažo.

Venezuela spet v temi

Večji del Venezuele se je v soboto zvečer znova pogreznil v temo. Državo je namreč prizadel že četrti izpad električne energije ta mesec. Najdaljši je trajal več kot sto ur. Brez elektrike v državi ne delujejo vodne črpalke, tako da je oskrba z vodo omejena. Med drugim ne delujejo niti črpalke na bencinskih servisih, mobilno omrežje in internet.

Maduro je v televizijskem prenosu dejal, da je odobril 30-dnevni načrt za omejeno oskrbo z elektriko, ob tem pa je poudaril pomembnost oskrbe z vodo. Foto: Reuters

Besni prebivalci prestolnice Caracas so se zato podali na ulice, opremljeni z lonci in pokrovkami, ter uprizorili glasen protest. Na ulicah so se zbrale tudi provladne skupine nasilnežev, ki so domnevno napadle protestnike.

Venezuelo je velik električni mrk prizadel 7. marca, trajal pa je kar teden dni. Država je praktično obstala. Javni promet ni deloval, zaprte so bile šole, javni uslužbenci so morali ostati doma. Izpad elektrike je med drugim zakrivil tudi smrt najmanj 20 bolnikov, ki niso mogli na dializo. Poslabšala se je oskrba s pitno vodo, hrana pa je se je kvarila v nedelujočih hladilnikih.

V zadnjem mesecu se je v Venezueli poslabšala oskrba s pitno vodo. Zaradi nedelujočih hladilnikov se je pokvarila tudi hrana. Foto: Reuters

Predsednik Nicolas Maduro je tisti izpad elektrike pripisal kibernetskemu napadu na venezuelske elektrarne, kar naj bi v sodelovanju z opozicijo pod vodstvom Juana Guaidoja izvedle ZDA. Guaido, ki ga kot začasnega predsednika Venezuele priznava že več kot 50 držav, je za izpad elektrike obtožil nesposoben režim in leta zanemarjanja energetskega sektorja.