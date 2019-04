Cerar o Venezueli: Slovenija je na pravi strani

Slovenija je s svojimi stališči do Venezuele ves čas na pravi strani, je poudaril zunanji minister Miro Cerar v Luksemburgu. Razprava, ki se je doma začela predvsem na pobudo Levice in tudi nekaterih drugih bolj levo usmerjenih strank, je očitno izrazito ideološko motivirana in nima nobene povezave z željo po humanitarni pomoči ljudem, je ocenil.

Tok dogodkov po Cerarjevih besedah dokazuje, da je Slovenija z opredelitvijo stališč do krize v Venezueli, ki vključujejo prepoznanje predsednika parlamenta Juana Guaidoja za začasnega predsednika države, krenila po pravi poti, na kateri je treba vztrajati.

Slovenska stališča do Venezuele so tudi uresničevanje zunanje politike v skladu z deklaracijo iz leta 2015, po kateri je mesto Slovenije v jedru EU, saj so sorodna stališčem Francije, Nemčije in Beneluksa, je izpostavil minister.

Tisti, ki se postavljajo na stran režima predsednika Nicolasa Madura, ki je državo pripeljal v popoln gospodarski kolaps, ko ni elektrike, zdravil in hrane, ko je več kot tri milijone ljudi že zbežalo iz države, obenem pa se režim krepi z ruskimi vojaškimi enotami, so na napačni strani zgodovine, je ocenil Cerar.

Kriza v Venezueli ena osrednjih tem zasedanja zunanjih ministrov EU

Foto: Reuters Poleg tega zagovorniki Madurovega režima po ministrovih besedah popolnoma odstopajo od sloganov, za katere se sicer vsakodnevno zavzemajo v Sloveniji, ko govorijo o solidarnosti in socialni državi.

Ideološka razprava v Sloveniji je razgalila, kdo si v resnici prizadeva za humanitarno solidarnost in človečnost, kdo pa zavzema ideološka stališča diktatorskega režima iz preteklih časov, ki ne najde poti iz krize oziroma jo še poglablja, je še poudaril Cerar.

Kriza v Venezueli je bila ena osrednjih tem današnjega zasedanja zunanjih ministrov EU. Cerar je razpravo opisal kot zelo resno in dolgo. Izpostavil je pomen depolitizacije humanitarne pomoči Venezuelcem in mednarodne kontaktne skupine za Venezuelo kot edinega mednarodnega mehanizma, ki ima stike z obema stranema v Venezueli.

Izpostavil je tudi pomen enotnosti EU kot glasnice demokratičnih vrednot, človekovih pravic in vladavine prava, saj njen enoten nastop jemlje prostor in možnosti drugim silam v svetu, ki bi želele na bolj nasilen način pristopiti k reševanju razmer.

EU še naprej nasprotuje kakršnemu koli vojaškemu posredovanju

EU po Cerarjevih besedah še naprej enotno in odločno nasprotuje kakršnemu koli vojaškemu posredovanju, tako zunanjemu kot notranjemu.

EU tudi še naprej resno razmišlja o možnosti dodatnih sankcij proti predstavnikom Madurovega kroga bodisi zaradi nasilja ali oviranja demokratičnih procesov v državi. Te sankcije vključujejo zamrznitev premoženja in prepoved potovanja v EU ter tako niso uperjene proti ljudem.

EU Maduru zaradi nedemokratičnih volitev odreka legitimnost. Zavzema se za čimprejšnje predsedniške volitve v Venezueli in obsoja odvzem poslanske imunitete Guaidoju kot kršitev venezuelske ustave, kar spodkopava možnosti za resno rešitev krize v državi.

Govorili so tudi o Libiji

Čeprav Libija ni bila na dnevnem redu, so danes v Luksemburgu odmevali tudi dogodki v tej afriški državi, kjer so sile uporniškega generala Halifa Haftarja prejšnji teden začele ofenzivo za zavzetje libijske prestolnice, enote mednarodno priznane libijske vlade pa so odgovorile s protiofenzivo.

Visoka zunanjepolitična predstavnica unije Federica Mogherini je Haftarja pozvala k takojšnji ustavitvi ofenzive na Tripoli in vrnitvi k pogovorom v okviru ZN, da bi se izognili državljanski vojni.

Zunanji ministri so sicer danes tudi potrdili pripravljenost EU, da deluje kot porok v afganistanskem mirovnem procesu, a podrobnosti za zdaj niso znane. Razpravljali pa so tudi o vzhodnem partnerstvu, ki maja praznuje deseti rojstni dan.