EU obsodila odvzem poslanske imunitete Guaidoju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska unija je danes obsodila odvzem poslanske imunitete predsedniku venezuelskega parlamenta Juanu Guaidoju. Ta odločitev predstavlja resno kršitev venezuelske ustave in spodkopava možnosti za mirno rešitev krize v državi, je dejala visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini.

"EU zavrača odločitev nepriznane ustavodajne skupščine, ki je Juanu Guaidoju odvzela poslansko imuniteto. Ta odločitev predstavlja resno kršitev venezuelske ustave kot tudi vladavine prava in delitve oblasti, saj je edini organ, ki lahko odvzame imuniteto poslancem, nacionalna skupščina. Ta dejanja tudi spodkopavajo politično rešitev te krize in lahko vodijo zgolj v delitve in napetosti v državi," je sporočila visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini.

Venezuelska ustavodajna skupščina Guaidoju odvzela imuniteto

Pozvala je k spoštovanju z ustavo podeljene imunitete vseh poslancev nacionalne skupščine, vključno z njenim predsednikom, zavzela pa se je tudi za spoštovanje njihovih državljanskih pravic, svobode in osebne integritete. Napovedala je, da bo EU spremljala razmere v Venezueli in se ustrezno odzivala na razvoj dogodkov.

Venezuelska ustavodajna skupščina, ki jo je leta 2017 samovoljno ustanovil venezuelski predsednik Nicolas Maduro, je v torek soglasno potrdila odvzem imunitete predsedniku legitimno izvoljene nacionalne skupščine, ki se je januarja razglasil za začasnega predsednika države.

Guaido zagrozil Maduru s silovitim odgovorom

Vrhovno sodišče, na katerem prevladujejo Madurovi zavezniki, je ustavodajno skupščino zaprosilo za ta ukrep, da lahko Guaidoja kazensko preganja zaradi razglasitve za predsednika države in zaradi tega, ker je prekršil prepoved potovanja iz države. Guaido je februarja in marca obiskal Kolumbijo, Argentino, Brazilijo, Ekvador in Paragvaj, nato pa se je vrnil domov.

Guaido je v odzivu zapisal, da bodo silovito odgovorili, če si ga bo režim drznil ugrabiti in izvesti državni udar. Tvitnil je tudi, da ustavodajna skupščina ne obstaja.