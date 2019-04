Madurova skupščina odvzela imuniteto Guaidoju

Vrhovno sodišče, ki je polno Madurovih zaveznikov, je ustavodajno skupščino zaprosilo za ta ukrep, da lahko Guaidoja kazensko preganja zaradi razglasitve za predsednika države in zaradi tega, ker je prekršil prepoved potovanja iz države. Guaido je februarja in marca obiskal Kolumbijo, Argentino, Brazilijo, Ekvador in Paragvaj, nato pa se vrnil domov.

Guaido je tvitnil, da bodo silovito odgovorili, če si ga bo režim drznil ugrabiti in izvesti državni udar. Tvitnil je tudi, da ustavodajna skupščina ne obstaja.

Še vedno veliko pomanjkanje hrane, vode, zdravil in elektrike

V Venezueli se nadaljuje pomanjkanje hrane, vode, zdravil in elektrike, v torek pa je blokade na mejnem prehodu s Kolumbijo pri mestu Cucuta prebilo več sto Venezuelcev. Madurove varnostne sile so prehode blokirale od februarja, da bi preprečile dostavo humanitarne pomoči v Venezuelo.

Venezuelci so se do zdaj znašli tako, da so šli v Kolumbijo po pomoč čez reko, ki pa je zdaj narasla in se je ni dalo več prečkati, zato so prebili blokade. Venezuelski časopis El Nacional poroča, da je do zdaj v Kolumbijo pobegnilo okrog tisoč pripadnikov policije in vojske, zvestobo Guaidoju pa je nazadnje prisegla skupina upokojenih vojaških in policijskih častnikov.