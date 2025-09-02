Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Torek,
2. 9. 2025,
19.40

Več ranjenih v napadu z nožem v Marseillu

francoska policija | Po poročanju časnika preiskovalci domnevajo, da verjetno ne gre za teroristični motiv. Po navedbah vira blizu preiskave je osumljenec trpel za psihičnimi motnjami. | Foto Guliverimage

Po poročanju časnika preiskovalci domnevajo, da verjetno ne gre za teroristični motiv. Po navedbah vira blizu preiskave je osumljenec trpel za psihičnimi motnjami.

Foto: Guliverimage

V napadu z nožem v središču Marseilla na jugu Francije je bilo danes ranjenih pet ljudi, eden od njih je v kritičnem stanju, je sporočil javni tožilec. Policija je osumljenca za napad ubila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Napadalec je v hotelu, od koder so ga pred tem izselili, ker ni plačal sobe, najprej zabodel novega najemnika sobe, ki je v kritičnem stanju, nato pa še lastnika hotela in njegovega sina, je povedal tožilec Nicolas Bessone.

Nato je nadaljeval svoj pohod na živahni nakupovalni ulici v središču Marseilla, kjer je najprej v bližnji restavraciji s hitro prehrano poskušal z nožem napasti še več ljudi, a so ga gosti pregnali. V nadaljevanju je nato s palico poškodoval mimoidoča na ulici. Ob palici je po poročanju AFP nosil še dva noža.

Potem ko ni upošteval ukaza policije, naj odloži noža in palico, so ga policisti ustrelili, je še povedal tožilec. Videoposnetek, ki ga je objavil časopis Le Parisien, prikazuje policiste, ki streljajo na napadalca, ko se je ta namenil proti njim.

