Več mrtvih v stampedu v italijanskem nočnem klubu #foto

At least 6 killed and dozens wounded after nightclub stampede in Italy: At least six people are dead and dozens wounded following a stampede at an Italian nightclub, the country's Civil Protection Agency said. https://t.co/jotS2HD1dI pic.twitter.com/zkKc4K01t0 — Matt White (@matt_white79) December 8, 2018

Po neuradnih podatkih je do nesreče prišlo, ko je nekdo v polnem klubu sprožil solzivec, med ljudmi pa je zavladala panika, poročajo lokalni mediji. Umrlo naj bi šest ljudi, najmanj sto pa je ranjenih.

"Vzrok za nesrečo bi lahko bila razpršitev jedke substance, zaradi katere so mladi začeli bežati in hoditi drug po drugem. Na žalost je umrlo šest ljudi, več deset je ranjenih," so prek Twitterja objavili gasilci.

"Plesali smo in čakali na začetek koncerta, ko smo zavohali jedek smrad"

Dogodek se je zgodil v klubu Lanterna Azzurra (Modra Laterna) v mestu Corinaldo, ki je dobrih 50 kilometrov oddaljen od Ancone. Na koncert italijanskega reperja Sfere Ebbaste se je prek družbenega omrežja Facebook prijavilo 1.340 ljudi.

"Plesali smo in čakali na začetek koncerta, ko smo zavohali jedek smrad. Pohiteli smo proti zasilnih izhodih, a so bili zaklenjeni in varnostniki so nam rekli, da moramo nazaj," je za medije povedal 16-letnik, ki so ga po nesreči odpeljali v bolnišnico.

Podobna nesreča se je leta 2017 zgodila v Torinu, ko je nekdo v množici, ki je na velikem zaslonu gledala finale lige prvakov, poškropil s solzivcem, zaradi panike in stampeda pa je bilo poškodovanih 1.500 ljudi, eden pa je umrl.

Foto: Reuters

