Več kot 500 mrtvih, vsaj 1,4 milijona razseljenih #video

Poplave, ki sta jih povzročila obilno deževje in slaba infrastruktura, so prizadele velike dele najbolj naseljene afriške države. To je sprožilo strahove, da bi lahko poslabšale negotovo preskrbo s hrano in inflacijo.

Nigerijsko ministrstvo za humanitarne zadeve je sporočilo, da je bilo "več kot 1,4 milijona ljudi razseljenih, približno 500 mrtvih in 1.546 ranjenih".

"Popolnoma poškodovanih je bilo 45.249 hiš in uničenih 70.566 hektarjev kmetijskih zemljišč," je še pisalo v izjavi.

Pričakujejo še obilnejše deževje

Medtem ko se deževna sezona običajno začne okoli junija, se je večina smrti in evakuacij zgodila okoli avgusta in septembra, je dodal tiskovni predstavnik.

"Izvajamo vse potrebne ukrepe za pomoč ljudem," je dejal uradnik ministrstva za humanitarne zadeve Nasir Sani-Gwarzo.

V prihodnjih tednih in mesecih pričakujemo še obilnejše deževje. Deževna sezona se običajno konča novembra v severnih državah in decembra v južnih državah.

Poplave je povzročilo tudi izpuščanje vode iz več jezov, s čimer naj bi preprečili, da bi voda prekomerno narasla.

Visoka stopnja povzročene škode je nastala tudi zato, ker ljudje kršijo regionalno načrtovanje in gradijo v bližini vodnih poti, so še zapisali.

Leta 2012 je zaradi poplav umrlo 363 ljudi, več kot 2,1 milijona pa jih je bilo razseljenih.