Hrvaška Reka pod vodo: "Umrl je pod kombijem, tok je bil premočan."

Rijeka je večeras doslovno grad koji teče. pic.twitter.com/DwrEE2ZNNC — Balkanski špijun (@diesel_RI) September 28, 2022

"Moški je hodil proti centru mesta, ko je zaradi meteorske vode izgubil ravnotežje in padel. Vendar je bilo na pločniku v tistem trenutku preveč vode in ta ga je začela odnašati navzdol. Po približno 50 metrih se je zaustavil pod kombijem, od koder se ni več pobral. Preveč je bilo vode, tok je bil premočan. In tam se je utopil," je zadnje minute življenja za zdaj edine potrjene žrtve neurja v Reki za Index.hr opisala očividka tragedije.

Po uradnih podatkih je včeraj v večernih urah v Reki v le dveh urah padlo 140 litrov dežja na kvadratni meter. Večina centra mesta je bila globoko pod vodo, iz mesta poročajo o veliki gmotni škodi. Po trenutnih podatkih je uničeno večje število vozil, ki so bila več ur skoraj popolnoma potopljena in v katera je vdrla voda. Iz mesta poročajo tudi o škodi na zgradbah, na udaru so bile predvsem strehe.

Gasilci in reševalci so dogajanje lahko le opazovali, saj zaradi ekstremnega vremena niso mogli narediti ničesar. "Klicalo nas je na stotine ljudi, že vsaj 15 let nismo imeli tako ekstremne situacije. Vendar nismo mogli ukrepati," je po poročanju Index.hr dejal predstavnik reških gasilcev Inko Mance.